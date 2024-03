Sinik ne pensais que Diam’s irait aussi haut

Après avoir mis fin à sa carrière dans le rap, Sinik revient avec un autre projet : la sortie d’un livre autobiographique nommé “Une époque formidable”. Dans cet ouvrage, il revient sur sa collaboration avec Diam’s et ses débuts dans la musique.

Sinik se confie sur sa relation passée avec Diam’s

C’est à l’occasion d’une interview pour le média OuiHustle que Sinik est revenu sur sa carrière de rappeur. Il a répondu aux questions du Chairman. Après avoir dévoilé son dernier album, “Niksi”, en 2022 et s’être lancé dans l’ouverture de salons de tatouage, le rappeur originaire des Ulis a décidé de raconter son histoire dans un livre. “Une époque formidable” est disponible depuis le 7 mars. Son titre est inspiré de l’un de ses morceaux paru en 2005 sur l’album “La main sur le cœur”.

En évoquant son parcours dans la musique, il a évidemment parlé de sa compère avec qui il a travaillé à ses débuts, Diam’s. Cette dernière est désormais en retraite musicale et a disparu médiatiquement.

“Elle était dans un lycée où moi, j’allais vendre un peu de beuh à une époque. Et je traînais beaucoup là-bas. Je pointais le midi, j’avais plein de gens qui venaient acheter de la beuh”, commence à décrire Sinik sur sa rencontre avec Diam’s. “Elle avait de l’avance parce qu’elle faisait déjà partie d’un collectif, Mafia Trece. Au départ, je connaissais sa voix. Je ne savais pas que c’était elle”, raconte-t-il ensuite avant d’ajouter, “J’ai su qu’elle rappait et qui elle était. On lui a passé des maquettes à moi et la connexion s’est faite comme ça, puis de préciser, “Dès qu’elle avait une radio, une compilation, j’étais le premier qu’elle appelait”.

“Elle était au-dessus, mais à aucun moment, je ne pensais qu’elle irait aussi haut“, explique ensuite Sinik sur l’époque à laquelle ils travaillaient tous les deux ensemble. “On ne s’est jamais vraiment quittés. Elle a évolué, elle a eu des cartons monstrueux dans le rap. Notre relation a toujours été saine. On s’est toujours suivis, toujours encouragés”, confie-t-il avant de conclure, “Il y a des périodes où on s’est moins vus. Ça s’est toujours bien passé. C’est une des premières personnes à avoir cru en moi”.