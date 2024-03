Booba enfonce Aya Nakamura, “Elle prend jamais parti pour rien”

Nouvelle sortie médiatique de Booba concernant le scandale Aya Nakamura ! Après avoir répondu une première fois à un internaute sur son silence, le Boss du Rap Game, a apporté quelques éclaircissements sur son non-soutien à la chanteuse. Il rappelle qu’il lutte contre le racisme depuis ses débuts dans la musique.

«J’ai ni envie d’écouter Piaf, ni ”Katchanababy tu dead ça”», le tacle de Booba

L’absence de réaction de Booba à la polémique a surpris plus d’un. Interpellé sur le sujet cette semaine par un internaute sur le racisme subit par Aya Nakamura, B2O a justifié son absence de soutien. Il explique que la chanteuse ne défend aucune cause et l’accuse de ne jamais l’avoir soutenu dans ses propres scandales. Le DUC n’a donc pas jugé utile de s’exprimer sur ce débat qui anime la France ces derniers jours.

L’annonce de la possible participation d’Aya Nakamura à la cérémonie d’ouverture des JO 2024 a encore suscité des critiques à son encontre. Le président du Sénat l’a accusée d’avoir des paroles trop vulgaires. Encore questionné sur ce dossier, Booba a adressé un nouveau tacle à Aya Nakamura : “Ça ne prend jamais parti pour rien et quand c’est leur tour, il faut courir les aider”, a-t-il écrit dans une publication sur [nom du réseau social]. Il a ajouté la légende : “Qu’elle chante ou qu’elle ne chante pas, ce n’est pas mon problème. Je n’ai ni envie de regarder les J.O., ni envie d’écouter du Piaf ni du Katchanababytudeadça, et je ne suis pas le sauveur de l’humanité.”.

Booba a conclu son message en expliquant qu’il combat le racisme toujours présent en France depuis de nombreuses années : “Vous ne saviez pas qu’il y avait du racisme en France ? On en parle et on le combat depuis toujours. Concentrez-vous.”. Même si les fans souhaitent que Kopp prenne position dans ce scandale, il ne le fera pas. Cette affaire ne l’intéresse pas.