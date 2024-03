Mike Tyson impressionne à 57 ans, il est prêt à battre Jake Paul

C’est officiel depuis quelques jours : âgé de 57 ans, Mike Tyson va remonter sur le ring pour affronter Jake Paul, qui a trente ans de moins que lui. Ce combat d’exhibition sera diffusé sur Netflix. L’ancien champion du monde de boxe est visiblement encore en pleine forme physique.

Mike Tyson en pleine forme !

Après sa retraite en 2005 et de longues années d’absence, Mike Tyson s’est remis à la boxe en 2020 pour un face-à-face d’exhibition contre Roy Jones Jr. Cette année, il a également aidé Francis Ngannou dans sa préparation à son premier combat en boxe anglaise. Le Camerounais a mis entre parenthèses la suite de sa carrière en MMA, mais a connu des débuts difficiles dans cette nouvelle discipline avec deux défaites en deux combats, malgré les conseils d’Iron Mike. Il a subi un KO contre Anthony Joshua, mais a réalisé une belle prestation contre Tyson Fury.

Suite à ce rôle d’entraîneur pour Francis Ngannou, Mike Tyson a décidé de remettre les gants pour se battre contre Jake Paul. Le duel est prévu pour cet été, le 20 juillet 2024, aux États-Unis, au AT&T Stadium d’Arlington, dans le Texas. “C’est le plus grand combat du 21ème siècle, dans le plus grand stade de la NFL aux États-Unis, diffusé en direct, sur la plus grande plateforme de streaming au monde”, a commenté le Youtubeur pour confirmer cette confrontation. Il a qualifié son adversaire d’être le “frappeur le plus dur de tous les temps”, a affirmé vouloir devenir champion du monde des poids lourds et a averti qu’il allait faire dormir son rival sur le ring.

Mike Tyson a de son côté commencé son entraînement pour défier Jake Paul. “C’est le jour 1. Le plaisir ne fait que commencer”, a-t-il décrit en légende d’une vidéo d’une séance à la salle de sport. Il est déterminé à être prêt à rivaliser avec son adversaire. Il n’a rien perdu de sa puissance et semble impatient d’en découdre sur le ring.

Mike Tyson smashing the pads at age 57, starting training for the Jake Paul fight on July 20th: “It’s day one, the fun has just begun.” [🎥 @MikeTyson] pic.twitter.com/4xSjzaZMdL — Michael Benson (@MichaelBensonn) March 14, 2024