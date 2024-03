SCH rencontre son sosie dans une scène géniale pour Uber Eats

Très discret ces derniers temps, SCH est apparu à la surprise générale dans la nouvelle publicité d’Uber Eats. Dans une séquence humoristique, il fait la promotion du service de livraison de plats cuisinés en compagnie d’un sosie.

SCH profite d’un surprenant sosie dans une pub Uber Eats !

La société Uber Eats ne cesse de se développer depuis 2015. Elle est désormais bien implantée en France et offre un service de livraison de repas à domicile dans toutes les grandes villes du pays. La marque est devenue le sponsor du championnat de France de Ligue 1 et a envahi nos écrans avec des campagnes publicitaires souvent insolites et amusantes. Ces dernières lui permettent de réaliser de gros coups marketing, comme le démontre la nouvelle publicité dévoilée cette semaine, qui met en scène Sophie Marceau, Lena Situations et SCH.

Uber Eats a réuni un beau casting pour cette campagne et a réussi à trouver un sosie de SCH. La séquence met en scène le rappeur marseillais en studio, passant une commande Uber Eats avant de découvrir que le livreur lui ressemble. Le S en profite pour avoir l’idée de se faire remplacer par le jeune homme. Ce dernier apparait alors sur la pelouse du stade Vélodrome de l’Olympique de Marseille, se faisant passer pour l’artiste invité à donner le coup d’envoi d’un match de Ligue 1. Pendant ce temps, le vrai SCH est tranquillement en train de déguster son plat dans son studio, en suivant les images à la télévision. Cette publicité a pour objectif de prouver qu’on est toujours mieux chez soi que dehors.

