Booba enfonce Magali Berdah avec le témoignage compromettant d’une de ses victimes

C’est un témoignage édifiant que vient de relayer Booba sur une femme arnaquée par l’agence Shauna Events dirigée par Magali Berdah.

Cette femme vient de réussir à faire condamner pour harcèlement 28 personnes : l’un des prévenus a même écopé d’une peine de 12 mois de prison ferme. Mis en cause par l’influenceuse dans une autre procédure, le rappeur, mis en examen et sous contrôle judiciaire, n’a pas été inculpé pour le moment.

Booba démontre les arnaques de Magali Berdah !

À lire aussi : Booba balance sur la sextape de Magali Berdah

C’est des peines de 4 à 18 mois de prison que le tribunal correctionnel de Paris a annoncé cette semaine. Les sentences ont été prononcées contre 28 individus âgés de 20 à 49 ans dans l’affaire de cyberharcèlement visant Magali Berdah. Des amendes de 300 à 700 euros et l’obligation de suivre un stage de citoyenneté ont également été prononcées. En outre, toutes les personnes condamnées devront payer au total 54 000 euros à la patronne de Shauna Events pour préjudice moral. “Enfin, on me reconnaît comme victime, on déclare que ce que j’ai subi est grave. Ma vie a été détruite pendant deux ans à cause de ça, donc (ce jugement) est une belle victoire”, s’est satisfaite la femme d’affaires, soulagée d’avoir enfin eu gain de cause. Cependant, sa guerre avec Booba ne semble pas encore terminée.

En effet, Booba n’abandonne pas sa lutte contre Magali Berdah. Même s’il lui est interdit d’évoquer son nom sur les réseaux sociaux, l’auteur d’Ultra continue de se battre pour dénoncer les agissements frauduleux de l’influenceuse et de son agence, qu’il qualifie d’« influvoleurs ». L’interprète de KOA a relayé sur son profil, suivi par plus de 6 millions d’abonnés, une séquence dans laquelle une femme témoigne contre Magali Berdah. Elle affirme avoir été arnaquée par Shauna Events. Avec une amie, elles ont décidé d’investir une importante partie de leur argent afin de faire de la publicité, mais elles n’en ont jamais profité.

« Je me suis fait arnaquer par Shauna Events, l’agence dirigée par Magali Berdah », explique la victime au début de la vidéo. Elle poursuit : « On n’a jamais été remboursées. On nous a promis un remboursement… On a compris qu’on n’aurait jamais rien. On a investi 95% de notre trésorerie ». Booba a commenté ce témoignage en écrivant : « Pas d’arnaques ici et pub gratuite mademoiselle. Bon courage ».