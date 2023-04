Booba balance sur la sextape de Magali Berdah

Booba ne faiblit pas face à Magali Berdah, pire sa récente plainte contre Twitter pour tenter mettre fin aux agissements du rappeur du 92i a relancé les hostilités. Le DUC a relancé la rumeur de la fuite d’une supposée sextape de la patronne de Shauna Events dans sa dernière charge qui a encore enflammé la toile.

Les dossiers compromettants de Magali Berdah relancés par Booba !

Dans ses clashs, Booba est connu pour être sans pitié face à ses adversaires et Magali Berdah continue d’en faire les frais. Victime d’harcèlement, l’influenceuse a porté plainte contre ses détracteurs il y a plusieurs mois et a réussi à assigner en justice une partie de ses harceleurs mais B2O n’a pas été mis en examen dans cette affaire et bénéfice du statut de témoin assisté. Même elle n’a pas pu inculper le DUC dans cette affaire, l’agente de personnalité de téléréalité a tout de même été soutenu par Meta pour supprimer les profils de chanteur sur Instagram et Meta alors qu’une décision du tribunal a pourtant donné raison à Kopp pour la réactivation de ses comptes.

Après une coutre période d’apaisement, la guerre a donc repris cette semaine suite au dépôt de la plainte de Magali Berdah à l’encontre de Twitter qu’elle accuse de ne rien faire pour stopper les actes de Booba à son encontre et souhaite que le réseau social à l’oiseau bleu sanctionne le compte du rappeur tout comme Instagram. Cette requête a amusé le chanteur qui l’a traité de menteuse avant d’enchainer avec des nouvelles attaques.

« C’est jouissif, je kiff trop », B2O prend plaisir à l’attaquer !

Booba a ressorti l’accusation d’escroquerie de la part Magali Berdah avec l’enquête pour pratiques commerciales trompeuses, elle a été condamnée en 2019 pour abus de faiblesse envers un homme de 96 ans. Le DUC a partagé un extrait de l’influenceuse en train de s’exprimer sur le sujet lors d’un passage télévisé pour déclarer, « La tronche que tu tires quand la journaliste ose enfin parler du fait que tu es une criminelle récidiviste c’est jouissif je kiff trop! « j’ai arnaqué un vieux de 96 ans sur son lit de mort avec ma mère c’est pas pour ça que je suis quelqu’un de mauvaise ».

« J’ai fait des erreurs, je n’ai jamais dit le contraire mais il faut arrêter ce massacre. J’ai une famille, j’ai le droit de vivre comme tout le monde. » se défend Magali Berdah dans cette déclaration sur RMC. Booba a poussé le vice encore plus loin avec la fuite d’une sextape de Magali Berdah. B2O poste une photo compromettante peu flatteuse de la PDG de Shauna Events et affirme pour clamer son innocence sur cette affaire, « Et tu vas arrêter d’me saouler avec ton histoire de s** tape. Je n’ai jamais partagé de s** tape de toi. C’est pas de ma faute si les gens disent que c’est toi sur la photo. C’est Audrey la femme de ton amant M.Obadia qui a trouvé ça dans son téléphone. JE SUIS INNOCENT! ».

« Elon Musk, t’as vu this guedin de Magali Berdah, she wants to fermer mon compte forever » tweete ensuite Booba pour s’amuser de la plainte de Magali Berdah contre Twitter pour essayer d’interpeller Elon Musk, le patron du réseau social.

.@magaliberdah la tronche que tu tires quand la journaliste ose enfin parler du fait que tu es une criminelle récidiviste c’est jouissif je kiff trop!!! « j’ai arnaqué un vieux de 96 ans sur son lit de mort avec ma mère c’est pas pour ça que je suis quelqu’un de mauvaise » 🤣👍🏾 pic.twitter.com/edL6XiEejS — Booba (@booba) April 21, 2023

Et tu vas arrêter d’me saouler avec ton histoire de s** tape. Je n’ai jamais partagé de s** tape de toi. C’est pas de ma faute si les gens disent que c’est toi sur la photo. C’est Audrey la femme de ton amant M.Obadia qui a trouvé ça dans son téléphone 🤷🏾‍♂️ JE SUIS INNOCENT! pic.twitter.com/UM6Etd7o1L — Booba (@booba) April 21, 2023