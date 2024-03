MC Jean Gab’1 prêt à devenir le nouveau coach de Francis Ngannou

Dans sa dernière interview, MC Jean Gab’1 a adressé un message à Francis Ngannou, lui proposant ses services pour l’aider à remporter son premier combat de boxe anglaise. Cette proposition intervient après que MC Jean Gab’1 a donné son avis sur les deux rappeurs du groupe IAM, Akhenaton et Shurik’n.

Suite à la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux de son altercation avec un cycliste dans les rues de Paris, sur laquelle il ne s’est pas exprimé, MC Jean Gab’1 a accordé un entretien à l’agent sportif François Nyam. Lors de cette discussion, l’ancien rappeur s’est confié sur divers sujets, comme le récent combat entre Ngannou et Joshua, en profitant de l’occasion pour s’adresser directement à l’ancien champion de l’UFC avec une offre assez particulière.

“Alors Francis, je vais te dire un truc. Viens prendre un vrai cours avec moi. Je fais de la remise en forme physique. Franchement, tu vas pouvoir faire du vrai sport. Mon programme comprend 48 séances, chacune avec neuf exercices. Force, vitesse, abdominaux et jambes sur une demi-heure, 45 minutes, voire une heure. Francis, tu viens, tu fais ça, et tu ni*ues tout le monde.”, déclare MC Jean Gab’1, proposant à Ngannou de suivre son programme en plusieurs séances de remise en forme physique pour l’aider à performer sur le ring.

De manière inattendue, dans la suite de l’interview, MC Jean Gab’1 s’en est pris à Akhenaton, revenant sur leur première et unique rencontre en Angleterre il y a plusieurs années, lorsqu’il chantait encore. “Les seules fois où j’ai vu IAM, c’était en Angleterre”, décrit-il avant de poursuivre son anecdote avec le groupe marseillais pour tacler l’un de ses membres : “J’ai eu de bonnes affinités avec l’Antillais Shurik’n. Et l’autre, comment il s’appelle ? Akhenaton ? Tu la ramènes trop avec ton côté intellectuel ! Tu as écrit deux bouquins, mais arrête tes conneries ! Tu n’as jamais rien vendu en solo, alors tais-toi ! J’ai vendu plus que toi en solo !”.

Cette déclaration n’a pas encore suscité de réaction. La requête de MC Jean Gab’1 n’a pas eu de suite de la part de Francis Ngannou, et AKH, discret sur les réseaux sociaux, n’a pas non plus répliqué à cette pique.