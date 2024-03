Rohff réagit au départ d’un joueur de l’équipe de France, interdit de Ramadan 2024

Cette semaine, la Fédération française de football (FFF) a publié un communiqué annonçant son choix d’interdire à ses joueurs de faire le Ramadan en 2024. Cette nouvelle a choqué le rappeur Rohff, qui a poussé un coup de gueule contre cette décision et soutenu la décision d’un joueur de quitter la sélection nationale.

La FFF justifie son choix par la laïcité et interdit aux joueurs des différentes sélections de pratiquer le Ramadan. Les internationaux n’ont pas le droit de faire le jeûne et il leur est demandé de le reporter à une période en dehors de la trêve internationale.

Mahamadou Diawara a appris cette décision à son arrivée chez les Bleus suite à sa sélection avec les U19. Le joueur de l’Olympique Lyonnais a donc décidé de quitter l’équipe de France et a reçu les félicitations de Rohff.

Rohff s’énerve contre la FFF sur sa gestion du Ramadan 2024 !

“Respect à Mahamadou Diawara, ce jeune talent des U19 de l’OL qui n’a pas cédé aux conditions imposées par la FFF qui, a priori, consisteraient à faire reporter le ramadan à une date ultérieure.” a tweeté Rohff pour apporter son soutien au joueur de l’OL. “Le football n’est pas une religion, mais simplement un jeu d’équipe avec un ballon rond et un arbitre. Clairefontaine, ce n’est pas la Mecque. Mais de quoi je me mêle ? Chacun son estomac ! Ils veulent faire la police de l’esprit, des habits et maintenant du ventre. Ils mélangent tout sous les ordres de qui ? Au nom de quoi ? De l’athéisme ? La laïcité du 9 décembre 1905 ?”, s’agace Housni.

Rohff poursuit en rappelant la liberté de conscience dans la République française : “Elle garantit le libre exercice des cultes. Donc, ils veulent les Noirs et les Arabes sans religion, sans culture, sans épices… Par contre l’argent du Qatar… c’est par ici ! L’histoire retient que certains joueurs musulmans français ont à plusieurs reprises démontré par les bienfaits du jeûne que le ramadan ne freinait en aucun cas les performances sportives, et ce, lors des grandes compétitions internationales. Comme quoi la faim justifie les moyens !”. Le rappeur du 94 fait référence à Karim Benzema qui, par le passé, avait révélé avoir pratiqué le jeûne du Ramadan pendant les périodes de matchs importants comme la Ligue des champions tout en réussissant à être très performant sur les terrains.

Très remonté, Rohff ajoute : “Heureusement que le zèle et le ridicule ne tuent pas. Tu m’étonnes que Poutine and Co affichent autant de sarcasme à l’endroit de la France et que de plus en plus de gens, comme des célébrités, se convertissent à l’islam et prennent plaisir à faire le Ramadan.”, avant de conclure en félicitant Mahamadou Diawara : “L’effet inverse se produit malgré toutes ces attaques haineuses et inutiles. En tout cas, je dis bravo Mahamadou, c’est ce que j’appelle avoir des vraies convictions et y tenir à son jeune âge au détriment d’une place aux J-O, c’est puissant.”.