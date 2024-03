Voici pourquoi Booba n’a pas accepté le rôle principal d’Ourika

Ourika sera disponible le 28 mars. En attendant, Booba en poursuit la promotion. Le cocréateur de la série avec le rappeur, Clément Godard, a dévoilé les secrets de la réalisation à l’occasion de l’avant-première lors du festival Séries Mania. Le metteur en scène a notamment expliqué pourquoi Booba s’est mis en retrait en refusant d’interpréter le rôle principal de la série.

Booba multiplie ses activités en dehors de la musique. Il s’est lancé dans un nouveau projet inédit pour lui : la production d’une série nommée Ourika. Le programme sera diffusé à partir du jeudi 28 mars sur la plateforme vidéo d’Amazon, Prime Video.

Tournée entre la France et la Tunisie, l’auteur d’Ultra figure bien au casting des acteurs présents, mais avec un rôle secondaire. Clément Godard s’est confié sur ce choix du chanteur en s’exprimant sur leur collaboration.

Le réalisateur a tout d’abord raconté avoir rencontré B2O à Miami en 2016. Ils ont eu le souhait de produire une série avec comme thème les émeutes des banlieues en France survenues en 2005, une thématique qu’ils ont voulu retranscrire la plus réaliste possible :

Booba ne se voit pas comme étant un véritable acteur, décrit ensuite Adam Bessa, acteur dans la série. Il explique les choix du rappeur, déjà en charge de la création du programme ainsi que du rôle de directeur artistique :

Salim Kechiouche s’est aussi exprimé sur sa connexion avec le DUC, avec des propos élogieux sur sa carrière de rappeur et son envie de ne pas être le héros de cette série :

“J’ai été impressionné, mais on a eu un grand respect entre artistes, il avait encore plus de respect pour les comédiens. Il est arrivé avec beaucoup d’humilité en disant qu’il n’était pas un acteur, même s’il a un rapport à la caméra en tant qu’artiste. Il n’était pas complètement novice mais c’est vrai qu’il ne voulait pas se donner le premier rôle, le rôle de superhéros.”.

Salim Kechiouche ajoute ensuite au sujet du rôle de Booba dans Ourika :

“Il incarne quelqu’un de très humain mais il ne s’est pas donné que le beau rôle. C’était très intelligent de sa part. À côté de ça, on s’est marrés ! On avait tous un personnage en tête présenté par les médias et après, il y a la réalité de la personne”.