Heuss moqué pour son concert dans un centre commercial

Les internautes sont sans pitié. Les images du showcase de Heuss dans un centre commercial lui ont attiré les moqueries des internautes sur les réseaux sociaux, qui n’ont pas été tendres avec le rappeur français, auteur de nombreux tubes.

Alors que les rappeurs français sont habitués à attirer les foules lors de leurs concerts, comme l’ont prouvé Ninho avec l’annonce de ses deux concerts événements au Stade de France ou encore Kaaris avec ses deux concerts à l’Accor Arena pour les 10 ans d’Or Noir, certains d’entre eux n’hésitent pas non plus à réaliser des prestations dans des lieux publics devant une foule moins importante que lors d’un concert, comme le démontre la vidéo d’Heuss en train de chanter dans un centre commercial.

Heuss ridiculisé après un concert dans un centre commercial !

Après la parution de son album Chef d’Orchestre au mois de juin dernier, un projet de 14 titres avec Ninho, Gazo, Soolking ou encore Wejdene, qu’il a ensuite réédité avec deux inédits en compagnie de Gims et encore Ninho, Heuss s’est fait discret par la suite. Il a connu un nouveau succès grâce au hit “Saiyan” qui a ambiancé les fans tout l’été, le morceau s’approchant des 100 millions d’écoutes sur Spotify.

Malgré cette absence médiatique, Heuss enchaîne les concerts pour retrouver son public sur scène. Dernièrement, il a assuré un show dans un centre commercial, comme l’ont déjà fait d’autres rappeurs français auparavant, par exemple Gims. Ce choix lui a attiré les foudres des internautes, qui ont vivement critiqué sa décision de réaliser une telle prestation et son implication sur ce type de scène.

“Ça me rappelle les influenceurs qui venaient signer des autographes à Leclerc !”, “Tous ces mecs qui parlaient mal de Booba, on osait même les comparer, mais qui ne tiennent pas une carrière plus de 5 ans…”, “C’est facile de vanner, mais il a du prendre ce qu’on prend en plusieurs mois mdr (j’avoue j’ai rigolé quand j’ai appris qu’il a été payé en coupons de réduction Auchan)”, “J’ai envie de vanner, mais les images parlent d’elles-mêmes. Plus de mecs comme lui et c’est le déclin du rap en France” ou encore “On se rappelle qu’il a donné un concert en Israël, donc il mérite ce déclin”, ont réagi les internautes dans les commentaires de la vidéo.

Face aux commentateurs à son encontre, Heuss n’est pas resté indifférent et a répondu à ses détracteurs pour remettre en place les haineux. “J’avoue que la prestation et médiocre, mais pour ma défense, j’ai juste pris 25k en 15 minutes à 17h30 un mercredi après midi à Créteil. Merci nas prod”, a écrit le rappeur sur le réseau social X pour admettre avoir réalisé une performance moyenne, mais avoir touché 25 000 euros pour seulement 15 minutes de concert.

Heuss l’enfoiré qui fini en Hess l’enfoiré 😂😂pic.twitter.com/L4xAhcBcBJ — Lovro GloGang  🇭🇷 (@L0VR0DuGloGang) March 23, 2024