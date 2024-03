La Fouine répond sèchement à nouveau avec feat avec Patrick Bruel

En attendant le retour musical de La Fouine, le rappeur français a répondu à une question sur une possible nouvelle collaboration avec Patrick Bruel après leur première connexion il y a neuf ans, et sa réaction est sans équivoque !

La Fouine regrette sa collaboration avec Patrick Bruel !

En 2012, La Fouine avait surpris les auditeurs en apparaissant sur la tracklist de l’album “Lequel de nous” de Patrick Bruel. Le rappeur était le seul invité de cet opus de 14 titres paru le 26 novembre 2012. C’est pour le single “Maux d’enfants” produit par David Moreau et Benjamin Constant que le chanteur, qui n’a jamais caché son admiration pour le rap, a convié Laouni pour une collaboration étonnante entre deux artistes aux univers et styles très différents. Ils évoquent dans les paroles de la chanson les “victimes d’Internet” causées par le cyberharcèlement. L’auteur de “Drôle de parcours” s’est d’ailleurs attiré de nombreuses critiques dans le milieu du rap français pour avoir accepté cette invitation.

Depuis cette époque, les temps ont changé, tout comme la relation entre les deux hommes. La Fouine semble désormais regretter ce featuring. Interrogé sur le sujet, sa réponse est sans équivoque : un internaute a demandé à Laouni s’il était partant pour refaire un morceau en commun avec Bruel, et il a répliqué un “Jamais“ en majuscules, suivi de plusieurs points d’exclamation, pour sèchement répondre à cette supposition.

La Fouine n’a donné aucune explication sur cette réaction, mais dans une récente prise de parole à La Tribune, Patrick Bruel a confié ne plus se sentir en sécurité en raison de l’actuel conflit israélo-palestinien. “Je me sens menacé en tant que juif. Mais surtout en tant que citoyen. À chaque fois que les juifs ont été touchés, c’est toute la République et la démocratie qui en ont subi les conséquences”, a-t-il déclaré.

