Booba dans Ourika : “il ne se prend pas pour quelqu’un qu’il n’est pas”

Aujourd’hui est la sortie de la série événement Ourika, co-créée par Booba avec Clément Godart et Clément Gournay, disponible sur Prime Video. L’auteur d’Ad vitam æternam y interprète son premier rôle. Les acteurs Adam Bessa et Noham Edje se sont exprimés sur leur rencontre avec le rappeur.

Annoncée en 2021 par Booba lors de la promotion de son album Ultra puis confirmée en 2022, le public peut enfin découvrir la première apparition de Kopp à l’écran en tant qu’acteur. Il figure au casting de la série avec Salim Kechiouche, Max Gomis, Slimane Dazi, Sawsan Abès, Adam Bessa et Noham Edje. Ces deux derniers, qui interprètent les rôles de Driss et Noham, étaient dernièrement de passage dans l’émission Yo OGN sur la radio Générations pour parler d’Ourika. Ils ont également été questionnés au sujet de B2O et de leurs impressions sur sa façon de travailler, sachant qu’il a décidé de ne pas interpréter l’un des premiers rôles de la série pour laisser la place à des comédiens professionnels.

“Booba a la bonne mentalité. Il vient, il ne se prend pas pour quelqu’un qu’il n’est pas“, a confié Noham Edje sur son expérience pendant le tournage avec Booba. Adam Bessa a pris la parole plus longuement pour déclarer : “Au début, il y a de la curiosité. Tu entends des choses sur le personnage et puis, on connaît tout ce qu’il a fait, tout ce qu’il a accompli, donc il y a de la curiosité. Surtout que tu te demandes ce que ça va donner dans le cinéma.”.

Adam Bessa a ensuite développé ce qu’il a pensé de sa collaboration avec le fondateur du 92i sur le tournage d’Ourika et a partagé son ressenti sur leur travail en commun : “Nous, on est concentré sur ce qu’on doit faire. On kiffe l’écriture et la direction artistique auxquelles il a participé. Et quand il est arrivé, il était en mode ‘moi, l’acting, ce n’est pas mon truc’. Il nous a dit : ‘les gars, c’est le vôtre, allez-y’. Il est resté humble. Il bosse, il se met dans la vibe.”.

“Comme il dit, ce n’est pas son truc, mais il a de bonnes références. Il est fan de ‘The Wire’, du coup, il sait ce qu’il a à faire, il sait où se placer. Il ne se donne pas un rôle de héros, il prend le rôle qu’il faut, il dose, il est précis, ses apparitions sont au millimètre”, a conclu l’acteur.