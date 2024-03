Moha La Squale bénéficie d’un non-lieu sur les faits d’agression sexuelle

Toujours incarcéré, Moha La Squale sera finalement jugé pour violences physiques devant le tribunal et non pour des faits d’agression sexuelle et de viol. Les accusations portées contre le rappeur français pour ces derniers faits ont été abandonnées et ont abouti à un non-lieu.

Après plusieurs années de procédure depuis les premières révélations sur cette affaire en 2020, le dossier Moha La Squale avance et vient de prendre un nouveau tournant. Alors qu’il a tenté d’échapper à la police en prenant la fuite en Allemagne lors de sa liberté surveillée, sa cavale a pris fin au début du mois de février dernier. Il a été mis en examen par la justice française pour viol, violences et séquestrations sur plusieurs jeunes femmes.

Un dossier créé par les réseaux, s’indigne l’avocate de Moha La Squale !

Depuis son placement en détention, Moha La Squale est en attente de son jugement. L’affaire vient d’être requalifiée : il a bénéficié d’un non-lieu pour les accusations d’agression sexuelle. L’artiste va désormais comparaître devant la justice pour des faits de violences physiques sur six des plaignantes. Cette décision a été prise suite à l’absence de preuves matérielles suffisantes pour étayer les accusations d’agression sexuelle portées contre le rappeur. Il est important de noter que les avocats d’une partie de ses accusatrices ont déjà fait appel de cette ordonnance de renvoi. Ils souhaitent que les faits reprochés à Mohamed Bellahmed, de son vrai nom, soient qualifiés de criminels.

“Mon client n’est pas et n’a jamais été un agresseur sexuel. Je ne sais pas comment il pourra retrouver le cours d’une vie normale après tant d’épreuves, mais j’espère qu’il réussira à reprendre sa carrière là où les choses se sont brutalement arrêtées”, s’est satisfaite l’avocate de Moha La Squale avant d’ajouter sur le réseau social X, “Un dossier de plus créé par les réseaux sociaux et qui s’effondre sur le plan judiciaire 3 ans après, grâce à des magistrats indépendants et méticuleux. En attendant, que de dégâts !”.

Le rappeur va désormais devoir encore patienter pour connaître la date de son procès, afin de s’expliquer et de connaître le jugement du tribunal.