Ourika de Booba, inspirée d’un véritable histoire ?

Ourika avec Booba : Une série inspirée d’une histoire vraie

Une affaire qui avait fait beaucoup de bruit ! Cocréée par Booba, la série Ourika s’inspire d’une histoire ayant réellement existé, dont nous connaissons tous les détails.

Booba surfe sur un nouveau succès avec sa première série coécrite avec Clément Godart, tournée en Tunisie et en France. Véritable carton, Ourika est la série n°1 sur Prime Video depuis sa mise en ligne et vient de réaliser l’exploit de se hisser dans le Top 3 mondial des séries les plus vues du moment sur la plateforme. Pour sa grande première sur le petit écran, B2O incarne le rôle secondaire de Métis, laissant les interprétations des personnages principaux à de vrais acteurs.

Succès d’audience et critiques positives

En plus d’être un succès d’audience, la série récolte également de très bonnes critiques. La préparation d’une suite avec deux autres saisons a déjà été évoquée, et le développement d’une deuxième saison devrait rapidement être envisagé.

Le public s’est questionné sur la véracité du scénario. C’est en effet le cas. Clément Godard, ancien agent des stups, s’est inspiré d’une véritable histoire, s’appuyant sur son parcours ainsi que sur celui de ses anciens collègues de travail, comme il l’a confié dans une interview.

Inspiré du dossier de François Thierry

Ourika tire sa source du dossier de François Thierry, ancien patron de l’OCRTIS (Office central pour la répression contre le trafic illicite de stupéfiants). Il a été une figure de la guerre contre les stupéfiants en France, utilisant des méthodes controversées avec l’aide d’un indic’ nommé Sofiane Hambli, considéré comme un baron du trafic de cannabis entre le Maroc et l’Europe. Mis en examen, François Thierry a été accusé d’avoir facilité l’importation de stupéfiants en Europe dans une affaire toujours en cours d’instruction.

“On ne s’imagine pas ce fléau qui est très universel aujourd’hui dans le monde. On le fantasme mille fois dans la vie réelle ou dans les films, mais les gens ne connaissent pas vraiment l’envers du décor. On veut expliquer cet envers du décor qui fait partie intégrante de notre société aujourd’hui.”, a expliqué Clément Godard à Allociné à propos de la série Ourika.