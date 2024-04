L’avis sans mâcher ses mots de Baki sur Cédric Doumbé après leur duel

Plus d’un mois après le combat, le face à face entre Baki et Cédric Doumbé continue de faire l’actualité. Baysangur Chamsoudinov s’est récemment exprimé pour clarifier sa position sur une éventuelle revanche et revenir sur la prestation de son adversaire lors de leur duel au PFL de Paris.

C’est dans le cadre d’un entretien pour le podcast Chapeau Vert diffusé sur YouTube que Baki est revenu sur son combat contre Cédric Doumbé. Il a livré ses impressions sur la performance de ce dernier dans la cage, la décortiquant et la commentant en détail d’une manière inédite depuis sa victoire, avec un avis très cash. “Sur le striking, il ne m’a pas du tout surpris. Limite, je m’attendais à beaucoup plus fort en striking“, commence à décrire Baysangur Chamsoudinov, en révélant ne pas avoir été ébloui par le striking de l’ancien champion du monde de kickboxing.

Baki n’a pas été impressionné par le striking de Cédric Doumbé et le fait savoir !

Baki explique ensuite que Doumbé ne boxe pas en MMA comme il le faisait auparavant en kickboxing, mais admet qu’il s’est bien défendu et a su éviter les séquences de lutte. “Après, c’est du MMA donc il ne peut pas boxer comme il boxait au Glory, c’est normal. Là où j’ai été agréablement surpris, je ne dirais pas qu’il a une bonne défense de lutte, mais il a une bonne capacité à ne pas créer les phases de lutte”.

Baysangur Chamsoudinov décrit ensuite la manière dont Cédric Doumbé s’est battu contre lui en soulignant ses qualités, “Cette capacité à faire en sorte que le clinch et le corps à corps ne se créent pas, il est bon là-dedans. Il est bon dans le fait de se relever, a une garde papillon, ce qui est très rare chez un striker”. Baki évoque aussi la possibilité d’un deuxième combat avec “The Best”, en précisant que pour le moment cela n’est pas d’actualité et n’est pas dans ses projets immédiats comme il l’a déjà déclaré précédemment.

Article en lien : La réaction sans macher ses mots de GregMMA au duel Doumbé vs Baki