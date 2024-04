Lunatic reformé avec Ali ? La réponse au mystérieux tweet de Booba

Booba est-il nostalgique de l’époque Lunatic avec Ali ? “De belles choses arrivent”, a-t-il annoncé dans un tweet énigmatique accompagné d’une ancienne photo aux côtés de son ancien compère. Cela a laissé croire que le groupe légendaire, formé dans les années 90 sous le label 45 Scientific, pourrait faire son retour, mais il n’en est rien.

Booba prépare un gros projet sur ses débuts avec Lunatic !

“Arrêtez tout : Booba et Ali vont reformer Lunatic”, “Booba annonce-t-il le retour de Lunatic”, peut-on lire dans des articles suite à l’intrigant message posté par Booba ce lundi soir sur le réseau social Twitter, qui a suscité un énorme engouement auprès de sa communauté. Ses fans se sont interrogés sur la possibilité d’une reformation du groupe. L’information paraît improbable, les deux rappeurs se sont séparés et éloignés depuis de longues années. Ali n’a rien produit depuis son dernier album “Que la paix soit sur vous” en 2015 et a uniquement participé à quelques featurings ces dernières années, restant très discret médiatiquement et musicalement.

Le groupe, qui a produit l’un des meilleurs albums de rap français de l’histoire avec le projet culte “Mauvais Oeil”, n’a en réalité pas programmé son retour. C’est un tout autre projet que Booba prépare : un documentaire retraçant sa carrière. En effet, même si les deux rappeurs ne sont plus proches aujourd’hui, B2O n’a pas oublié Ali, son compère des débuts dans le rap lorsqu’il a commencé à se faire connaître. Il va sans doute dévoiler des images d’archives inédites datées d’il y a plus de 25 ans en compagnie de son acolyte dans ce documentaire.

C’est suite à la réalisation de sa première série “Ourika“, qui connait un énorme succès sur Prime Vidéo, que Booba devrait se lancer dans un autre projet sur le petit écran. Il s’agit d’une série documentaire pour la plateforme de vidéo à la demande qui retracera son parcours et son ascension dans le rap dans les années 90.