Lacrim soutient la série Ourika, Booba répond

Lacrim apporte de la force à Booba !

Lacrim valide Ourika ! Malgré le succès phénoménal de sa série, Booba n’a pas eu beaucoup de soutien des autres rappeurs français depuis la sortie d’Ourika et a apprécié la réaction de celui avec qui il a collaboré en 2017 sur le single “Oh bah oui”.

Disponible depuis une dizaine de jours sur Prime Vidéo, Ourika fait sensation. La série produite par Booba et Clément Godart avec les réalisateurs Julien Despaux et Marcela Saïd, et un scénario écrit par Marine Francou, est une véritable révélation. Elle a pris la première place du Top 10 sur la plateforme de vidéos à la demande la semaine passée en France et dans de nombreux pays, se retrouvant même dans le Top 3 Mondial. Cette réussite n’a cependant pas suscité de commentaire de ses compères du rap game, au regret de B2O comme il vient de le déclarer en remerciant Lacrim.

Les deux rappeurs français se soutiennent toujours

Après ses multiples bannissements d’Instagram et la perte de millions d’abonnés sur le réseau social, ainsi qu’une procédure en justice pour récupérer ses profils, Booba est de retour discrètement sur l’application avec le pseudo piratefinal qui compte pour le moment un peu plus de 22 000 fans. Le DUC partage son actualité, celle des artistes de son label du 92i, de son agence Starting Block ou des images inédites de son quotidien. Il n’a pas manqué de souligner le soutien de Lacrim pour sa série Ourika.

En effet, il y a quelques jours, Lacrim a donné de la force à Ourika en annonçant dans une story qu’il allait visionner la série ce soir sur Prime Vidéo. Booba a partagé la story pour adresser un message à son compère : “Lacrim merci frérot ! On a pas eu trop de soutien des rappeurs“. Kopp en profite pour déplorer le manque d’engagement des autres rappeurs pour le soutenir dans sa démarche de produire une série, tout en saluant le soutien de son ami qui prépare la sortie d’un nouvel album nommé “Veni Vidi Vici” prévue pour le 2 juin 2024.

Lacrim avait déjà soutenu Booba au mois d’avril 2022 lors de l’annonce de ce dernier, la préparation de la série Ourika et son synopsis.

