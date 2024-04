Jul et Ninho aux JO pour représenter la France, la folle proposition d’Hanouna

Jul et Ninho aux JO pour remplacer Aya Nakamura ? La chanteuse française fait encore et toujours beaucoup parler d’elle avec la controverse autour de son invitation à performer à l’ouverture de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques. Cyril Hanouna a décidé d’en rajouter une couche dans TPMP en citant d’autres artistes qu’il souhaiterait voir choisis à la place de l’interprète de “Djadja”.

Depuis l’annonce de la présence d’Aya Nakamura aux JO pour interpréter un titre d’Édith Piaf, Cyril Hanouna ne cesse de critiquer cette décision. L’animateur de C8 a même eu un échange virulent sur les réseaux sociaux avec la chanteuse avant d’annoncer qu’il ne l’aimait plus et avoir lancé sa carrière à la télévision en l’invitant à Touche Pas à Mon Poste à ses débuts.

Hanouna dégomme encore Aya Nakamura qu’il veut remplacer par Jul et Ninho !

Ce mardi dans son émission, Baba est encore revenu sur le sujet en allant jusqu’à proposer d’autres artistes pour la remplacer, en nommant les rappeurs français Jul et Ninho.

“Dans ce cas-là, pourquoi pas Ninho ? Pourquoi pas Jul ? Moi, Jul, je kifférais.”, a annoncé Cyril Hanouna en direct dans TPMP avant de déclarer qu’il jugeait son idée incroyable : “Je te dis la vérité, je trouve ça incroyable.”

Il explique ensuite ce choix par le fait que Ninho est l’un des plus gros vendeurs d’albums en ce moment en France, tout comme le rappeur Marseillais, plus gros vendeur de disques de l’histoire du rap français : “Ninho, c’est celui qui vend le plus. Jul et Ninho, c’est ceux qui vendent le plus en France. Pourquoi pas eux ?“.

Cyril Hanouna poursuit ensuite en citant un autre rappeur marseillais, Soprano, qui selon lui est le plus à même de rassembler tout le monde grâce à sa popularité auprès du grand public : “Le gars populaire qui rassemble tout le monde, je suis désolé, mais c’est Soprano.”.

L’animateur s’acharne ensuite contre Aya Nakamura en prétextant qu’elle ne peut pas performer aux JO en raison de ses démêlés avec la justice suite à une altercation survenue avec son compagnon qui s’est terminée en garde à vue : “Je vais te dire où elle est disqualifiée, c’est pour ses ennuis judiciaires. Tu ne peux pas représenter la France aux JO avec un casier judiciaire, ça serait un énorme camouflage. Tu ne peux pas représenter la France et chanter de l’Édith Piaf aux JO quand tu as un casier judiciaire. C’est terminé, c’est disqualifiée.”.

Pour le moment, ni Ninho, ni Jul, ni Soprano n’ont réagi à cette déclaration de Cyril Hanouna qu’Aya Nakamura ne devrait pas apprécier.