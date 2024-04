Booba a déjà des inspirations pour la saison 2 d’Ourika

Les idées fusent déjà pour Booba ! Seulement deux semaines après sa sortie sur Prime Video, la série Ourika de B2O rencontre un franc succès et suscite déjà des idées pour une saison 2. Bien qu’elle ait été détrônée de la première place du classement des contenus les plus visionnés par la série Fallout, Ourika reste toujours dans le top 10 de la plateforme.

Booba s’amuse de l’affaire de la maire d’Avallon pour la suite d’Ourika !

Après avoir longuement attendu depuis 2021, les fans de Booba ont enfin pu découvrir sa première série, Ourika, co-produite avec Clément Godart et Clément Gournay, et réalisée par Marcela Said et Julien Despaux. Inspirée de la véritable histoire de François Thierry, ex-patron de l’OCRTIS (Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants), la série met en scène les destins croisés d’un flic ambitieux et d’un membre d’une famille de trafiquants de drogue dans la France de 2005. Pour l’occasion, Élie Yaffa a fait ses premiers pas sur le petit écran en incarnant le rôle de Metis.

Dès sa sortie sur Prime Video, Ourika s’est hissée en tête du Top 10 de la plateforme, avant d’être reléguée à la deuxième place par la série événement Fallout après plusieurs jours de règne. Face à ce succès, l’idée d’une suite avec une saison 2 est évoquée. La production serait en effet ouverte à l’idée de réaliser des saisons supplémentaires, comme l’a confié Clément Godart en conférence de presse. Booba lui-même a également validé cette supposition.

Le rappeur puise son inspiration dans l’actualité !

“On nous réclame une saison 2 une saison 3 et une saison 4 Ourika Prime Video tellement de nouveaux acteurs, de nouvelles têtes à faire découvrir au monde.”, a posté Booba sur ses réseaux sociaux, accompagné d’une capture d’écran d’un article d’AlloCiné avec des critiques positives sur la série. Le rappeur ne s’est pas contenté de partager ce message sur la possibilité d’aller jusqu’à une quatrième saison, il a également trouvé l’inspiration pour une nouvelle intrigue.

En effet, Booba a réagi à l’affaire de la maire d’Avallon, une ville située près d’Auxerre. Lors d’une perquisition policière à son domicile, 70 kilos de cannabis ont été retrouvés. Mise en examen, Jamilah Habsaoui a été placée en détention provisoire. “Vous pourrez la caster pour la saison d’Ourika, je suis sûre qu’elle aura du temps libre”, a suggéré un internaute à Booba, qui a relayé le commentaire avec la légende : “Ourika saison 2, Prime Video, Abde Maziane, t’as ses coordonnées ? Jamilah Jebli !”. L’histoire de la maire d’Avallon pourrait donc inspirer l’écriture de la suite du scénario de la série de Booba.

Vers une saison 2 riche en rebondissements ? Le succès d’Ourika et l’enthousiasme des fans pour une saison 2 laissent présager une suite riche en rebondissements. Si Booba s’inspire de l’affaire de la maire d’Avallon, on peut s’attendre à une intrigue captivante et percutante, dans la lignée du style sombre et réaliste de la première saison. L’avenir d’Ourika est entre les mains de Booba et de son équipe, mais une chose est sûre : les fans sont impatients de découvrir la suite des aventures des personnages de la série.