Les 10 meilleurs rappeurs français de tous les temps selon ChatGPT

De Rohff à Booba en passant par les groupes IAM et NTM, ChatGPT a décidé de rendre hommage aux plus anciens rappeurs français des années 90 dans son classement des meilleurs rappeurs et groupes de rap français de tous les temps sans grande surprise mais en oubliant toutefois de prendre en compte dans le classement la nouvelle génération de rappeurs comme Jul ou Ninho.

En début du mois, le média Secteur Rap a révélé le classement des 10 meilleurs rappeurs francophones du moment d’après l’intelligence artificielle ChatGPT, dans un classement dominé par Damso, Nekfeu et Ninho sur le podium suivis de SCH et Booba. Nous avons interrogé l’IA pour aller encore plus loin afin de connaître selon son étude le classement des meilleurs rappeurs français de tous les temps avec cette fois-ci une réponse bien différente et qui devrait faire débat.

Dans la liste des meilleurs rappeurs français et groupes de rap de tous les temps d’après le classement établi par ChatGPT, de nombreux groupes légendaires prennent position. MC Solaar arrive en position de N°1 devant IAM et NTM sur la dernière marche du podium. Oxmo Puccino se positionne à la 4ème place devant Booba 5ème et également présent dans le précédent classement révélé, il est d’ailleurs l’unique rappeur présent dans les deux listes créées par l’IA. Kery James est 6ème, suivi de la Fonky Family 7ème, Assassin 8ème, Rohff est 9ème et enfin Fabe prend la dernière place en étant 10ème.

Bien évidemment, ce classement n’en demeure pas moins subjectif en fonction de critères tels que l’influence, le talent ou la contribution à la culture hip-hop qu’ont eus les différents artistes ou groupes cités, et selon l’interprétation de chacun, d’autres rappeurs historiques méritent aussi d’être mentionnés.

Classement des meilleurs rappeurs français de tous les temps pour ChatGTP :