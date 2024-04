City vs Real en streaming live direct

City vs Real, découvrez la diffusion en live, voici comment suivre le match en direct streaming légal sur Canal Plus. Ce soir à l’Etihad Stadium, c’est le choc au sommet des quarts de finale de la Ligue des champions entre deux grands favoris au titre final de cette prestigieuse compétition, Manchester et Madrid.

Les deux clubs ont livré match aller incroyable. Manchester City a accroché le Real Madrid avec un match nul spectaculaire conclu sur le score de 3 buts à 3. Aucun des deux derniers vainqueurs de la Ligue des champions n’a pas pu prendre un avantage lors de cette rencontre et tout va se jouer ce mercredi soir.

Au niveau des compositions probables des équipes, le Real Madrid dénombre des nombreux absents et devrait aligner, Lunin au but avec en défense, Fernandez, Rüdiger, Mendy, et Carvajal. Au milieu de terrain, Antonetti devrait titulariser Kroos, Valverde, Camavinga et Bellingham puis en attaque le duo brésilien Vinicius Junior, Rodrygo. Pour City, Pep Guardiola va sans doute aligner Ederson, une défense à 4 avec Stones, Dias, puis Walker et Gvardiol sur les côtés ainsi qu’un milieu formé du trio De Bruyne, Kovacic, Rodri et les trois attaquants Grealish, Silva et Haaland en pointe.

Vous pouvez suivre en direct légalement à partir de 21h le match avec une souscription à l’offre en ligne de Canal Plus Foot qui est l’unique diffuseur légal du match Manchester City vs Real Madrid en streaming et en haute définition en France.