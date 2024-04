Kaaris et SDM réagissent à la victoire du PSG face au Barca

C’est l’euphorie totale chez les supporters du PSG, et les rappeurs français Kaaris et SDM ne font pas exception ! Les deux artistes ont tenu à exprimer leur joie suite à la victoire éclatante du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone (4-1) ce mardi soir, synonyme de qualification en demi-finale de la Ligue des champions.

La folie des supporters du PSG : Kaaris et SDM exultent !

SDM a notamment repris sa célèbre phrase tirée de son morceau “Rihanna” extrait de l’album “Ocho” (2021), après la victoire du PSG face au Barça : « Calibré, on va chez eux. Maintenant, chez eux, c’est chez nous ». Cette phrase illustre parfaitement la performance renversante des joueurs parisiens, qui ont réussi à remonter un handicap de 0-1 et une défaite à domicile (2-3) pour s’imposer 4-1 et décrocher une qualification historique à l’extérieur. L’interprète du tube “Bolide Allemand” a également partagé une vidéo de lui fêtant l’événement en sautant dans une piscine.

Kaaris, autre rappeur fervent supporter du PSG, n’a pas manqué de partager son enthousiasme sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, il a publié une ancienne vidéo de lui sur la pelouse du Parc des Princes, imitant des mouvements de jeu avec humour, accompagnée de la légende “Paris est magique“.

Le PSG se prépare désormais à affronter le Borussia Dortmund lors du prochain tour de la compétition, avec l’ambition de soulever pour la deuxième fois de son histoire la Coupe aux Grandes Oreilles, après la finale perdue face au Bayern Munich en 2020 (0-1).

SDM qui ressort sa fameuse phrase issue de son titre Rihanna après la victoire du PSG face au FC Barcelone : « Calibré, on va chez eux. Maintenant, chez eux, c’est chez nous ». 🔴🔵 pic.twitter.com/AQ0I0he4tr — HipHopDX France (@HiphopdxFR) April 16, 2024

SDM a bien célébré la victoire du PSG🤣pic.twitter.com/q31nOYhtpZ — Fresh Rap🍹 (@Fresh_Rvp) April 17, 2024