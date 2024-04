Ségolène Royal imite Jul avec une reprise improbable de Bande Organisée

Ségolène Royal a improvisé une reprise du tube de Jul, “Bande Organisée”, dans une séquence improbable lors d’un passage télévisé en direct sur BFMTV. L’ancienne ministre a également effectué le célèbre signe des deux mains du rappeur marseillais.

Alors que Jul vient de battre un nouveau record en remplissant le Stade de France en moins de 35 minutes ce mercredi lors du lancement de la billetterie pour son concert de l’année prochaine, prévu dans l’enceinte parisienne accueillant 60 000 personnes, Ségolène Royal lui a adressé une dédicace pour le moins insolite. La politicienne semble être une grande fan de rap français et connaît les plus grands tubes du rappeur marseillais, comme celui qu’il a produit avec le collectif 13’Organisé (Sch, Kofs, Naps, Soso Maness, Elams, Solda, Houari). Le morceau “Bande Organisée“, paru en 2020, cumule plus de 500 millions de vues sur Youtube.

C’est en direct sur BFM TV que Ségolène Royal s’est laissée aller à reprendre le refrain du hit de Jul : “En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée, pistés par les banalisées. Hasta luego, fais-en un, hasta luego, fais-en deux”, chante la femme politique dans cet extrait, en lisant les paroles du morceau avec quelques difficultés, tout en faisant le signe des mains pour former les trois lettres J, U et L. L’ex-compagne de François Hollande semble apprécier le single du rappeur, bien qu’elle bafouille quelque peu le texte.

“La gêne de fou, c’est quoi ce bordel mdrrr”, “La récupération politique n’a plus aucune limite”, “Meilleure que Wejdene, je suis sérieux”, “Tu vois Ségolène, c’est pour ça que tu n’as jamais gagné la présidentielle”, “Travailler chez TPMP n’a pas arrangé les choses pour elle”, “Ce truc était ministre”, peut-on lire dans les réactions mitigées des internautes, alors que la vidéo a dépassé le million de visionnages.