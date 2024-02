Booba écœuré par la scène choquante du Bercy de Kaaris avec des danses osées

La première des deux dates des concerts de Kaaris à Bercy s’est déroulée le week-end et a été un succès. Cependant, une séquence obscène fait débat et a également dégoûté son rival Booba, qui n’a pas manqué l’occasion de critiquer les choix de mise en scène de son spectacle.

Les scènes osées des jeunes femmes à twerker choquent Booba !

C’était l’événement du rap français samedi dernier. Kaaris a assuré le premier concert pour célébrer les dix ans d’Or Noir à l’Accor Arena avant une seconde date le 29 février prochain. Le rappeur de Sevran a fait le show et mis le feu dès son entrée sur scène avec le classique “Zoo“, l’un de ses plus grands tubes parus en 2013. Comme promis, Riska a interprété ses plus gros tubes ainsi que des extraits de son album culte dans une ambiance folle avec un public entièrement acquis à sa cause, à l’exception d’un de ses choix chorégraphiques qui fait scandale en ce début de semaine et a également choqué son ennemi Booba.

En effet, Kaaris a invité des jeunes femmes à ses côtés sur scène pour l’interprétation d’un morceau. Elles sont apparues en tenues légères et ont effectué des twerks pour accompagner la prestation du rappeur avec des gestes obscènes dans des chorégraphies très se*uelles, l’une d’entre elles arborant même un se*toy. Les commentaires négatifs sur cette séquence ont fusé sur Twitter pour dénoncer une image affligeante de la femme. Booba a également relayé une vidéo de Riska avec les strip-teaseuses à l’Accor Arena pour donner son opinion. “Moi j’attends juste le 10 mars quand il va souhaiter un bon Ramadan à tous les musulmans“, a-t-il commenté en faisant référence à la religion du Dozo, de confession musulmane, pour qui ce comportement en concert va à l’encontre des valeurs de sa religion.

Les danseuses de Kaaris ont dépassé les limites !

“Kaaris, du coup, le roi d’la plug c’est toi ?“ a ensuite ajouté Booba dans un autre tweet en réaction à la danseuse avec Kaaris à l’Accor Arena arborant un plug a*al. “Kaaris, 44 ans et père de deux enfants”, “Je suis ouverte d’esprit et tout… mais c’est quand même une dinguerie de twerker avec un plug dans le c*l devant tout Bercy”, “Kaaris quand il a dit ça va devenir très très sale, je ne pensais pas que ça partirait comme ça”, peut-on aussi lire dans les messages des internautes postés par le DUC sur le réseau social.

Kaaris n’a fait aucun commentaire sur cette polémique et il faudra attendre le 29 février 2024 pour découvrir s’il reproduira la scène lors de son deuxième concert à Bercy.

