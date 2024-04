Rim’K soutient Ourika, Booba réagit de la meilleure des manières

Adepte des clashs, Booba sait également rendre hommage aux personnes qu’il apprécie, comme le rappeur Rim’K et son groupe, le 113, après que ce dernier lui a apporté du soutien pour la sortie de la série Ourika, acclamée par les critiques et les spectateurs.

Rim’K validé la série Ourika, Booba répond !

Toujours aussi actif sur son compte Twitter, suivi par plus de 6,4 millions d’abonnés, Booba vient d’annoncer une possible deuxième saison d’Ourika, avec déjà des idées pour le scénario. Il s’est réjoui du succès du rappeur Green Montana, signé sur le label du 92i, qui occupe la première place du Top Album cette semaine avec son projet Saudade. B2O a également annoncé la création des comptes sur les réseaux sociaux (Instagram, Twitter et TikTok) pour son personnage dans sa série, Metis. Ourika rencontre un véritable succès ; après avoir reçu les éloges de son compère Lacrim, un autre rappeur français, Rim’K, vient de lui apporter son soutien.

Booba est connu pour être très critique envers d’autres rappeurs, voire méprisant envers certains de ses confrères, mais il lui arrive aussi de témoigner du respect envers d’autres artistes. B2O a en effet partagé une publication de Rim’K dans laquelle celui-ci découvre Ourika sur Prime Video, accompagnée d’un extrait du passage où l’on peut entendre le morceau “113 fout la merde” du groupe 113, sorti en 2002. Le membre du collectif Mafia K’1 Fry a apprécié cette attention et l’a fait savoir. Kopp a décidé de le remercier avec le message “@rimkofficiel les grands classiques #princesdelaville #ourika“, rappelant ainsi qu’il connaît les grands classiques du rap français, comme l’album légendaire “Les Princes de la ville”, sorti en 1999, sur lequel figure notamment le tube “Tonton du bled”.

Par le passé, les deux rappeurs ont travaillé ensemble à plusieurs reprises sur les titres “Call Of Bitume“, “Banlieue” et pour le morceau “C’est nous la rue” avec Rohff qui n’est jamais sorti officiellement.