Cédric Doumbé n’a pas de revanche contre Baki dans ses objectifs

Cédric Doumbé n’envisage de pas revanche face à Baki dans ses prochains combats !

Récemment moqué par Baysangur Chamsoudinov pour un jeu concours afin d’inviter des fans à la pesée de son prochain rendez-vous en PFL contre Jaleel Willis, le combattant franco-camerounais vient de révéler ses objectifs sans mentionner un duel avec son rival l’ayant battu dans l’octogone au mois de mars derniers lors de sa première défaite en MMA.

Cédric Doumbé veut enchainer les KO !

Cédric Doumbé s’apprête à faire son grand retour dans l’octogone ce 17 mai à l’occasion du Bellator qui se tiendra à Paris. « The Best » a les crocs acérés et affiche des ambitions claires pour la suite de sa carrière avec comme objectif la victoire par KO. Doumbé n’a en effet qu’une seule chose en tête : mettre KO ses prochains adversaires, à commencer par Jaleel Willis. Le plan de l’ancien champion de kick-boxing en MMA est clair et ambitieux, après Willis, il vise Anthony Pettis, puis Jason Jackson, l’actuel champion des poids moyens du Bellator avec comme souhait de les vaincre par KO puis de s’emparer du titre, sans nommer Baki dans son programme.

La route vers le titre ne sera pas facile, ce parcours s’annonce semé d’embûches, mais Doumbé confiant en ses capacités, affiche une détermination sans faille. « Je vais mettre KO mon prochain adversaire. Je vais mettre KO Anthony Pettis. Je vais aller arracher la ceinture à Jason Jackson en le mettant bien sûr KO » a annoncé l’ex-kickboxeur dans un entretien pour le Bellator afin de décrire son plan de carrière, en ajoutant qu’il va par la suite mettre KO Magomed Umalatov lors de la défense de son titre. Cette déclaration indique que la revanche contre Baki ne devrait pas avoir lieu dans les mois à venir, ce re-match semble même avoir été oublié par Cédric Doumbé dont ce n’est pas la priorité selon son ambition de carrière.

Le retour de Cédric Doumbé cette semaine s’annonce explosif. Les fans de MMA ont rendez-vous ce 17 mai à l’Accor Arena de Paris pour assister à un spectacle prometteur.