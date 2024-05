La Fouine : “le rap ça n’est plus que pour les gamins de 12 ans”

La Fouine parle des clashs en réponse aux précédentes confrontations avec Booba, Sniper ou encore Kamelancien.

Après un temps de calme sur le plan musical, La Fouine a ébloui lors de la deuxième édition des Flammes en interprétant ses plus grands succès, suivi d’une série d’interviews annonçant ses prochains concerts à Bercy.

Une partie du rap français acutel cible les préadolescents selon La Fouine !

Profitant de ce triomphe, La Fouine a dévoilé une date de concert exceptionnelle à l’Accor Arena le 8 avril 2025 pour marquer ses 20 années de carrière. Un événement qui promet d’être chargé d’émotions et de hits mémorables. Dans le cadre de la promotion de son spectacle, La Fouine a partagé ses regrets et sa réflexion sur ses anciens désaccords avec des artistes tels que Booba, Sniper ou Kamelancien. Lors de son entretien avec Mouloud Achour sur le plateau de l’émission Clique, il a exprimé ses remords et son éveil :

“Quand tu es jeune, tu agis parfois avec imprudence. Tu cherches à te faire valoir, tu es plein d’orgueil. Je ne sais pas comment j’ai réussi à surmonter cela, mais je pense que c’est… en me recentrant sur la musique. Parce que certes, les confrontations attirent l’attention, ça fait parler. Mais au final, les gens se lassent vite. En réalité, ça les agace. Parce que le rap ne concerne plus seulement les préadolescents. Il y a des gens de notre génération qui écoutent régulièrement du rap et en ont assez de ces querelles futiles. Je pense que lorsque tu te recentres sur l’essentiel, lorsque tu reviens à tes fondamentaux et que tu te rappelles que tu es un artiste, je pense que c’est ainsi que j’ai réussi à m’en sortir.”

La Fouine semble avoir appris de ses erreurs passées et souhaite désormais se concentrer sur l’essence de son art : la musique. Son concert à l’Accor Arena s’annonce comme un moment crucial de sa carrière, une opportunité pour lui de célébrer son parcours et de partager sa passion avec ses admirateurs.

Avec ce retour en force et cette prise de conscience, La Fouine dévoile une maturité et une sagesse acquises au fil du temps. Il ne fait aucun doute que son concert à l’Accor Arena sera un succès retentissant.