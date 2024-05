La réaction de La Fouine au clash Drake vs Kendrick Lamar

La Fouine dans le clash entre Drake et Kendrick Lamar : un avis tranché et assumé.

Le clash entre Drake et Kendrick Lamar enflamme le monde du rap depuis plusieurs semaines, et La Fouine n’a pas manqué de donner son avis sur cette joute verbale lors d’une interview pour Clique. Tout a commencé à la fin du mois de mars dernier avec la parution de la chanson « Like That » de Kendrick Lamar. Dans son couplet, Lamar s’en prend à Drake et J.Cole, déclenchant une succession de clashs musicaux.

Drake et Kendrick Lamar, les deux protagonistes de ce conflit, ont enchainé les attaques, suscitant des nombreuses réactions comme récemment celle de Booba qui a pris position contre le Canadien avant que La Fouine ne livre également son opinion sur ce clash. Interrogé par Mouloud Achour dans Clique, Laouni a livré son analyse de ce clash titanesque. Pour lui, il s’agit d’un événement unique, une confrontation entre deux géants du rap qui ne peut que susciter l’intérêt et l’excitation des fans.

La Fouine donne son avis sur l’embrouille entre Drake et Kendrick Lamar

« Déjà, on a affaire à deux gros monuments du rap mondial« , introduit La Fouine pour parler de cette embrouille, « Kendrick Lamar c’est l’un des meilleurs lyricistes du rap américain aujourd’hui. C’est quelqu’un qui tient l’héritage de ses pères sur ses épaules des fois. Et tu as Drake qui est un véritable génie. Donc là, c’est vraiment… Je comprends que ça affole le monde, parce que c’est deux gros, gros rappeurs et deux grosses stars. ».

Laouni est ensuite interrogé sur le fait qu’un tel clash pourrait nuire à la carrière d’un des rappeurs, mais il ne pense pas que celui soit possible et que bien au contraire cela leur apporte encore plus de visibilité auprès du public selon son analyse, « Non, je ne pense pas. Je pense que ça va être bénéfique pour eux deux, en termes de ventes parce que ça crée énormément de buzz et je pense qu’eux deux ont suffisamment de talent pour tirer leur épingle du jeu« .

Une chose est sûre, les chiffres d’écoutes de Drake et Kendrick Lamar démontrent pour le moment que La Fouine a raison, le clash a fait exploser les streams des deux stars sur les plateformes de streaming depuis le début du conflit.