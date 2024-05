Le rap français rend hommage à Dontcha après l’annonce de son décès

Sully Sefil, Melopheelo, Mehdi Maïzi, Driver, Grodash ou Dj Lord Issa, des nombreuses personnalités ont rendu hommage à Dontcha que les auditeurs de rap français des années ont forcément connu, le rappeur est décédé, la triste nouvelle a été annoncée ce mardi.

Les réactions du rap français au décès de Dontcha !

Le rap français pleure la disparition d’un rappeur underground qui a marqué son époque suite à la disparition de Dontcha, le rappeur n’a pas connu la célébrité au grand public, mais a contribué à l’essor du genre dans les années 90. Né en Belgique et ayant grandi en France, Dontcha s’est imposé dans le milieu underground avec son flow incisif ainsi que son timbre de voix unique, il a notamment participé à des projets collaboratifs avec des artistes comme Diam’s, Sinik et Mac Tyer, et a marqué les esprits par son clash mémorable contre Zoxea dans l’émission “Couvre feu” de Jacky Brown diffusée à l’époque sur Skyrock.

Le rap français est en deuil suite au décès de Dontcha, et des nombreuses personnalités du mouvement ont réagi à sa disparition, “Dontcha nous a quitté ! Que son âme repose en paix. Une pensée à sa famille et ses proches.”, a tweeté Melopheelo membre des Sages Poètes de la Rue. “Rappeur surdoué, Repose en paix Dontcha” a écrit le journaliste Mehdi Maïzi. Dans son émission sur la radio Mouv’, DJ First Mike a montré à quel point Dontcha a marqué le rap français de son empreinte. “Ta voix gravée à jamais. Paix à ton âme mon frère” a commenté Sully Sefil, “Dontcha. Merci pour tout. Repose en paix.”, a ajouté Driver et Grodash, “RIP Dontcha Flex ! Je rêvais encore de paraître dans une de tes mixtapes big bro”.

Dontcha nous a quitté!

Que son âme repose en paix.

Une pensée à sa famille et ses proches. pic.twitter.com/Qm3T2uRgRW — Melopheelo (@melopheelo) May 21, 2024

Rappeur surdoué Repose en paix Dontcha pic.twitter.com/CjSiUASHV1 — Mehdi Maïzi (@MehdiMouse) May 21, 2024

🕊️ Le rappeur Dontcha nous a quitté… @djfirstmike lui rend hommage et nous montre à quel point il a marqué le rap français de son empreinte… pic.twitter.com/Txsdg9VSgc — Mouv’ (@mouv) May 22, 2024

Dontcha 🙏. Merci pour tout 😢😢. Repose en paix. — Frederic Driver (@drivermc) May 22, 2024

RIP Dontcha Flex !

J rêvais encore de paraître dans une de tes mixtapes big bro 🕊️ — GRÖDASH (@GRODASHIZZLE) May 21, 2024

Je regardais encore hier le clip de Despo BOLIDE dans lequel tu figures sur ton GSXR. Repose en paix DONTCHA ☝🏿 pic.twitter.com/ztCAISh8a0 — SMOKER (@smokermc) May 21, 2024