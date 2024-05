Voici pourquoi les rappeurs refusaient de collaborer avec La Fouine

La Fouine ne cesse de surprendre ses fans. Après un retour fracassant lors de la cérémonie des Flammes et deux concerts à l’Accor Arena, le rappeur du 78 annonce travailler sur un nouvel album en révélant que certains artistes ne voulaient plus collaborer avec lui.

Les clashs, notamment avec Booba, ont nui à la carrière de La Fouine !

Dans une interview accordée à Mouloud Achour pour Clique, La Fouine se confie sur son envie de raccrocher le micro, il y a peu. Mais c’est le soutien des jeunes rappeurs qui l’a poussé à continuer. “J’ai envie de faire un album. Là, je suis en train de travailler dessus. Et enfin, j’ai du plaisir à aller au studio”, explique-t-il tout d’abord sur le sujet. Laouni évoque également la période difficile qu’il a traversée, marquée par des clashs avec d’autres rappeurs. Cette situation a freiné ses collaborations, certains artistes refusant de s’associer à lui, “C’est vrai que pendant cette traversée du désert, c’était compliqué. Parce que, pas beaucoup d’artistes voulaient travailler avec moi” décrit-il.

Laouni justifie cette distance prise par les autres chanteurs en raison de ses clashs, des nombreux artistes ont souhaité éviter d’être affilié à une embrouille et particulièrement son conflit passé avec Booba. “Ça donne une mauvaise image de l’artiste, je veux bien le comprendre. Et aujourd’hui, ça fait plaisir de voir que les jeunes de la nouvelle génération viennent vers moi et ça m’a boosté.”, commente La Fouine. Heureusement, le vent a tourné, il semble désormais déterminé à continuer à faire vibrer le public avec sa musique.