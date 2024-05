“Aya Nakamura, je ne travaille pas pour elle”, Lyna Mahyem réagit aux critiques

Invitée de Sam Zirah pour la promotion de la réédition de son album “Mon âme”, Lyna Mahyem a évoqué la polémique autour d’Aya Nakamura aux JO et les critiques qu’elle a reçues pour son silence.

Lyna Mahyem s’exprime sur la polémique Aya Nakamura et les critiques

Découverte grâce à sa reprise de “92i Veyron” de Booba et son hit “Demain”, Lyna Mahyem revient avec un nouvel opus intitulé “Mon âme”, dont la réédition sortira le 31 mai prochain. Face à Sam Zirah, elle a été interrogée sur son silence concernant la participation d’Aya Nakamura à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, qui a suscité de nombreuses critiques. La chanteuse s’est expliquée en soulignant qu’elle ne souhaite pas s’immiscer dans les affaires des autres artistes.

“Ces gens-là qui me sont tombés dessus… Aya c’est une grande artiste que je kiffe énormément. Que j’ai déjà soutenu maintes et maintes fois” décrit-elle tout d’abord avant d’expliquer, “Je l’ai défendu maintes et maintes fois. Je ne suis pas la porte-parole des gens. Moi, quand je me retrouve dans des galères, il n’y a personne qui fait des vidéos pour venir me soutenir.”. Lyna Mahyem justifie ne pas avoir attendu le scandale des JO contre Aya Nakamura pour parler en bien d’elle puis revient sur la polémique de l’affiche raciste contre la chanteuse français la plus écoutée dans le monde sur les plateformes de streaming.

“Les gens veulent diviser“, poursuit Lyna Mahyem avant d’ajouter, “Moi ce qui m’a vraiment énervé, c’est leur banderole […] J’en ai entendu des vertes et des pas mûres sur Aya, après, je ne suis pas la porte-parole d’Aya. Je ne travaille pas pour elle […] Ce qui m’a dérangé, c’est leur racisme.”.

Quelques semaines après la sortie de son dernier single Ya Zina single, Lyna Mahyem nous dévoile ce vendredi son premier double album : “Mon Âme – Summer Vibes“. Elle tenait absolument à enrichir “Mon Âme”, à lui offrir un prolongement où la mélancolie accepterait de céder la place à quelque chose de plus solaire. Car Lyna n’ignore pas que la vie est faite de rires et de larmes, d’amour et de rage, de fêtes et de douleurs.

“Mon Âme“ était très mélancolique, pas mal piano-voix. Et je voulais aussi apporter un côté plus festif”

Lyna Mahyem offre dix nouveaux titres, qui s’ouvrent à toutes les sonorités, qui effacent les frontières. Afro, rap, pop, Jersey, Lyna touche à tout sans jamais se perdre.

Il ne faut cependant pas s’y tromper : même si Lyna, sur ce deuxième volet de “Mon Âme”, a privilégié des atmosphères propices à la danse, aux rapprochements des corps, ses paroles décryptent toujours les rapports humains avec une lucidité et une franchise salvatrices. C’est l’une de ses forces : être capable à la fois d’insouciance et de profondeur, de légèreté et de sincérité.

Sacrée artiste musicale de l’année 2023 aux Tik Tok awards et numéro 1 Youtube Shorts France, elle vient compléter d’un deuxième CD Mon Âme, sorti le 9 février dernier et porté par les titres “TPMP” et “Jamais Yensak” en collaboration avec Numidia Lezoul (15 millions de vues Youtube et 120 000 créations de vidéos TikTok), seconde partie plus solaire et dansante. Lyna Mahyem organisera un Planète Rap événement, délocalisé à Argenteuil, au pied de son ancien immeuble du 20/05 au 24/05. Il sera aussi couvert par France 2.