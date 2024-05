Booba dézingue SCH, “il a complètement pété les plombs”

Booba s’amuse de la tracklist de SCH et de son identité multiple ! Les fans du rappeur Marseillais trépignent d’impatience à l’approche de la sortie de son nouvel album, “JVLIVS Prequel : Giulio“. Après avoir déjà pu savourer le morceau “Cannelloni“, ils ont maintenant découvert la tracklist complète du projet et cela n’a pas manqué de susciter la réaction piquante de Kopp.

Booba se moque du nouvel album de SCH !

En effet, la publication de la tracklist du nouveau projet de SCH n’a pas manqué de faire réagir, et pas seulement les fans. Sa sortie est prévue le 31 mai 2024, l’album comporte 18 titres et aucun featuring, il se présente comme un préquel à la trilogie des albums JVLIVS dont deux volets ont déjà été dévoilés en 2018 et 2021. Booba s’interroge sur le concept du personnage du rappeur Marseillais, notamment sur le fait d’afficher plusieurs origines, allemande, marseillaise ou encore sicilienne avec ce nouvel opus, de quoi troubler l’artiste français exilé Miami qui a fait part de son incompréhension.

“L’allemand sicilien d’Aubagne, il a complètement pété les plombs.”, a commenté Booba à l’annonce de la tracklist de “JVLIVS Prequel : Giulio”. Ce qui amuse B2O, c’est le fil rouge choisi par SCH pour son album : entre Aubagne, la Sicile et l’Allemagne, l’artiste semble jouer avec les identités et les origines, il semble une nouvelle fois fustiger et dénoncer les rappeurs qui “s’inventent une vie” dans leurs textes.

Même si Booba se moque gentiment, les fans attendent eux avec impatience la sortie de cet album qui s’annonce comme l’un des projets de rap français les plus attendus de l’année alors que SCH de son côté est resté silencieux face à cette nouvelle provocation du DUC.