La Fouine regrette son feat avec Patrick Bruel et ne l’assume pas

Les propos de La Fouine sont sans équivoque, le rappeur de Trappes déplore avoir enregistré un morceau en commun avec Patrick Bruel et si c’était à refaire, il n’accepterait plus de travailler avec le célèbre chanteur français.

La Fouine se demande pourquoi il a accepté de collaborer avec Bruel !

Le rappeur La Fouine n’est pas tendre avec lui-même. Invité dans l’émission Clique, il a évoqué ses regrets concernant sa carrière, et notamment sa collaboration avec le chanteur Patrick Bruel sur le morceau “Maux d’enfants” en 2012. Ce duo improbable avait déjà fait jaser à l’époque, tant il semblait éloigné des univers musicaux respectifs des deux artistes. La chanson, abordant le thème du cyberharcèlement, n’avait pas non plus convaincu tout le monde.

Dix ans plus tard, La Fouine assume toujours moins ce choix. “J‘en ai fait plein. Le feat avec Bruel, j’assume pas. Je me demande pourquoi j’ai fait ça. Si c’était à refaire, je le referais pas.”, a-t-il déclaré face à Mouloud Achour. Un discours déjà tenu auprès des fans, il y a quelques semaines, il avait déjà exprimé le même sentiment en réponse à un internaute sur les réseaux sociaux.

Lors d’un concert récent, Patrick Bruel a repris le couplet de La Fouine sur le morceau “Maux d’enfants” ne semblant pas être affecté par les déclarations de La Fouine sur la relation passée.