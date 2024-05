Rohff : son message émouvant en hommage à Dontcha

“J’ai l’son qui tue, mais pas la SACEM de Housni” rappait Dontcha en 2005 dans le titre “La rue c’est Bang Bang” pour dédicacer Rohff en faisant une référence à l’époque au tube “Le son qui tue” qui avait cartonné en 2004 avant d’inviter ce dernier dans le clip du morceau. En début de semaine, nous avons appris que le rappeur avait perdu la vie et Housni lui a rendu un très bel hommage.

L’hommage de Rohff à Dontcha !

Le monde du rap français est en deuil suite à la disparition de Dontcha, rappeur Belge d’origine congolaise, l’artiste s’est fait connaître grâce à ses mixtapes “Dontcha Flex”, qui ont marqué toute une génération. Il a également collaboré avec des artistes de renom tels que Diam’s, Sinik et le groupe Tandem. Le rappeur a su laisser son empreinte dans le paysage du rap français et de nombreuses personnalités du rap français ont tenu à lui rendre hommage sur les réseaux. Rohff, notamment, a salué la mémoire de son ancien compère dans une story Instagram, confirmant par la même occasion qu’il luttait contre la maladie depuis plusieurs années.

“Hommage à Dontcha qui vient de nous quitter. Je l’ai vu chez lui combattre une maladie mortelle dès le début, et ce, depuis tant d’années. Ça fait mal de le dire, mais Le voilà délivré de cette douloureuse épreuve. Toujours positif et jamais plaintif. Un homme. Un bon gars, un sacré chambreur et kicker. Mes condoléances à sa famille et à ses proches de Paris à Bruxelles. Courage à vous. Que Dieu préserve ton âme frère.”, a écrit Rohff.

La disparition de Dontcha est une perte pour le rap français, son talent, sa discrétion et son influence sur la scène musicale ont marqué les auditeurs des années 2000.