Ninho franchit un cap historique en streaming

Les chiffres le prouvent, Ninho continue son ascension fulgurante dans le monde du rap français. Avec des chiffres qui explosent les records, le rappeur français s’impose comme l’un des artistes les plus écoutés et streamés sur les plateformes musicales. Sa domination vient d’être encore plus consolidée par une nouvelle performance historique sur Spotify.

Ninho atteint les 8 milliards de streams sur Spotify

Selon les récents chiffres du média Midi/Minuit, Ninho a dépassé le cap des 8 milliards d’écoutes sur la plateforme de streaming suédoise. Un chiffre colossal qui témoigne de son immense popularité auprès du public. Cette performance le place comme le deuxième rappeur français à atteindre un tel niveau de succès sur Spotify.

Le succès de Ninho n’est pas le fruit du hasard. Le rappeur a su construire son empire patiemment au fil des années. Son dernier album, “NI”, sorti en 2023, en est la preuve. Ce projet ambitieux se distingue par la présence de nombreux artistes internationaux, tels que Omar Lay, Ayra Starr, Central Cee et Lil Baby. Avec cette ouverture vers l’international et sa volonté constante d’innover, NI démontre une ambition sans faille et confirme son statut de leader incontesté du rap français, il cumule 6 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify et son plus gros succès “La vie qu’on mène” totalise plus de 250 millions d’écoutes.

En attendant ses concerts au Stade de Franc l’année prochaine, il est certain que Ninho n’a pas fini de nous surprendre et de marquer l’histoire du rap français même s’il vient encore de s’attirer les foudres de Booba avec une vidéo compromettante.