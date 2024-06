GregMMA a connu le pire, “j’ai eu un choc”

GregMMA s’apprête à remonter sur le ring pour l’Hexagone MMA 17, mais son parcours n’a pas toujours été facile. Le combattant a connu des moments difficiles, notamment une période de SDF et de dépression.

“J’avais plus de plaisir dans la vie”, confesse GregMMA !

Le succès n’a pas toujours été au rendez-vous pour GregMMA. Le pratiquant de MMA a traversé une période sombre de sa vie, marquée par la dépression, l’alcoolisme et un sentiment de vide. “J’avais plus de plaisir dans la vie autre que de boire et de faire des conneries”, confie-t-il. “J’ai toujours vécu du sport, mais à un moment effectivement, j’ai eu un choc dans ma vie, je suis tombé en dépression et tout. Je prenais des cachetons et je picolais pas mal, on ne va pas mentir”, décrit le Youtubeur sur mal-être qu’il a vécu avant de réussir à s’en sortir.

Heureusement, GregMMA a pu compter sur le soutien de ses amis et a trouvé la motivation pour se relever. Sa passion pour le MMA et sa chaîne YouTube lui ont permis de se reconstruire et de devenir une figure incontournable du sport, même sans être un athlète actif au sein des grandes compétitions.

L’histoire de GregMMA est un message d’espoir. Elle montre qu’il est possible de surmonter les épreuves de la vie et d’atteindre ses objectifs, même lorsqu’on touche le fond. Sa détermination et sa force d’esprit font de lui une source d’inspiration pour tous ceux qui traversent des moments difficiles.