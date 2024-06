Lacrim s’emporte contre une internaute au sujet de la Palestine

Lacrim se fait critiquer sur le conflit israélo-palestinien et réplique de manière virulente ! Depuis quelques jours, la guerre qui oppose Palestiniens et Israéliens au Proche-Orient a connu un nouveau rebondissement dramatique, avec des frappes aériennes israéliennes ayant fait de nombreuses victimes à Rafah. Cet événement a suscité de vives réactions, notamment de la part de personnalités publiques et de nombreux rappeurs français.

Interpellé sur la Palestine, Lacrim répond et insulte une fan !

Sur Snapchat, Lacrim a été pris à partie par une fan lui demandant de soutenir la Palestine, “Même pas un mot pour la Palestine f*p“ suite à ses propos concernant les peuples opprimés dans le monde. Une internaute a en effet reproché au rappeur de ne pas avoir parlé du peuple palestinien, il a répondu en qualifiant cette personne d'”imbécile” et l’invitant à le suivre sur d’autres plateformes où il parle plus longuement sur la situation au Proche-Orient.

“Mais là t’es sur Snapchat, Snapchat, c’est là où il y a les sucettes. Ça suce des sucettes. T’as compris, va sur mon Instagram, et tu vas voir si je parle pas ta grand-mère la p***. C’est sur Instagram, sur Twitter, où il y a les gens du monde, de la politique, tout ça, ils sont là-bas. C’est pas sur Snapchat, ta grand-mère la p***.”, s’est-il exprimé dans une vidéo pour remettre en place cette personne. Sa réaction énervée sans mâcher ses mots a suscité des critiques sur les réseaux sociaux.

Si l’engagement des artistes est important pour sensibiliser le public et dénoncer les injustices, il est également crucial de choisir ses mots avec soin et de respecter ses interlocuteurs, Lacrim a bien apporté son soutien au peuple palestinien ces derniers jours, mais sur d’autres réseaux.