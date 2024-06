Booba démolit Ragnar Le Breton, “T’étais pas censé faire des combats ?

Ragnar Le Breton critique les clashs de Booba, le rappeur du 92i le tacle sévèrement notamment sur sa fin de carrière dans le MMA. Dans une interview récente, l’humoriste a appelé B2O à cesser les conflits dans le rap français. Le message n’a pas plu au Duc de Boulogne, qui a répliqué.

Connu pour son franc-parler, Ragnar Le Breton a profité dans un ancien passage sur GQ pour évoquer le rap français. S’il apprécie Booba en tant qu’artiste, il déplore les clashs à répétition et le manque de solidarité de Kopp avec les autres rappeurs contre qui ce dernier enchaine les embrouilles. L’humoriste souhaite l’union entre les artistes de la scène urbaine et la mise en avant de “belles choses” plutôt que des clashs destructeurs qui ne cessent d’agiter le rap game comme dernièrement entre le DUC et Maes.

La pique de Ragnar Le Breton n’a pas manqué d’atteindre Booba, qui a rapidement réagi sur ses réseaux. Le fondateur du 92i a d’abord partagé l’article mentionnant le message de Ragnar, accompagné d’un commentaire ironique : “Ragnar tu fais que jacasser toi. Tu sers à quoi, tu fais quoi ? T’étais pas censé faire des combats ? T’es qui en fait ?“, en référence à l’arrêt de sa carrière de combattant de MMA après seulement un seul combat perdu. Booba remet ensuite en question le talent et la légitimité de comédien.

Face à la réaction de Ragnar Le Breton, qui affirmait apprécier Booba, ce dernier a été cinglant : “Nous on l’aime pas. Il a pas de talent, c’est une fraude. T’as pas le droit de t’appeler Ragnar quand t’es une victime comme ça.”. Cette nouvelle attaque du rappeur a provoqué l’étonnement de Ragnar qui a d’abord assuré dans une story ne pas vouloir entrer dans un conflit avant de finalement bloquer B2O sur les réseaux.