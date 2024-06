SCH révèle pourquoi Jul a mérité d’allumer la flamme olympique

SCH réagit à la flamme olympique portée par Jul dans la ville de Marseille à sa place ! Trois ans après JVLIVS II, le rappeur marseillais dévoile “JVLIVS Prequel : Giulio“, un album qui explore les origines de son alter ego. Un projet surprenant et original, accompagné d’une communication hors du commun avec un restaurant éphémère pour l’écouter avant sa sortie en avant-première, puis une interview télévisée dans l’émission Quotidien.

SCH revient sur le choix de Jul pour allumer la flamme olympique !

Dès le mois d’avril, SCH a commencé à teaser son album en partageant un faire-part et en s’incrustant dans une recette de cannellonis sur Marmiton. Le 17 mai, le premier extrait “Cannelloni” est sorti, suivi par l’ouverture d’un restaurant temporaire à Paris la semaine de la sortie de l’album. Les fans ont pu déguster des cannellonis tout en écoutant l’album en exclusivité en avant sa parution.

Lors d’un entretien avec Yann Barthès, SCH a évoqué le choix de Jul pour allumer la flamme olympique dans la ville phocéenne. L’auteur de JVLIVS a salué son compère marseillais pour sa musique et sa “solarité”, affirmant qu’il “représente encore plus le Marseille des marseillais” : “Je pense que Jul représente encore plus le Marseille des marseillais, de part la musique qu’il propose, la solarité qu’il a amené dans la musique. Et puis, le J c’est le S. Il n’y a pas de problème. Rendons à César ce qui appartient à César”.

Rappelons que Jul a été invité à porter la flamme olympique le 8 mai dernier, une décision qui a suscité des critiques de la part du Rassemblement National. Le maire de Marseille a toutefois soutenu le choix du rappeur.