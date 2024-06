Djibril Cissé compare La Fouine à Kaaris et Booba ! Laouni réagit

La Fouine fait un retour remarqué sur la scène musicale que n’a pas manqué de commenter Djibril Cissé. L’ancien joueur de l’AJ Auxerre a décidé d’apporter son soutien au rappeur originaire de Trappes suite à la sortie de son dernier morceau.

La Fouine met tout le monde d’accord comme Kaaris et Booba !

Après une brouille sur les réseaux sociaux, La Fouine et Booska-P ont enterré la hache de guerre après la participation surprise du rappeur à la cérémonie des Flammes coorganisée par le média spécialisé dans le rap français. L’artiste du 78 a même participé à l’émission “1 heure 1 son” de Booska-P, un concept dans lequel les artistes doivent créer une chanson en une heure. Pour son challenge, Laouni a choisi de s’attaquer à l’actualité et à la justice dans son morceau “Chalghoumi”, n’épargnant ni Pascal Praud ni Lomepal.

Djibril Cissé, grand fan de musique et ancien attaquant de l’équipe de france de football, a donné son avis sur le titre lors d’une interview pour Booska-P. Il a salué le talent et la longévité de La Fouine, le comparant à Booba et Kaaris : “Des artistes qui traverseront les générations et qui mettront tout le monde d’accord”. “Fouiny intouchable. Déjà, c’est un mec que j’adore. On se connait depuis pas mal de temps. Déjà à l’ancienne, il mettait des tartes à tout le monde. Il revient, dans une génération qui n’est pas la sienne, et il arrive quand même à faire son chemin. C’est quelqu’un qui est là”, a-t-il déclaré.

La Fouine, touché par les compliments de l’ex-joueur professionnel, a rediffusé la séquence dans une story de son compte Instagram avec des émojis “Force”. Une nouvelle preuve de l’amitié qui lie les deux hommes depuis des années.