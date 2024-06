Lacrim dévoile le véritable prix d’un feat avec Snoop Dogg

Lacrim lève le voile sur ses collaborations américaines et le coût de son duo avec Snoop Dogg. L’auteur des mixtapes RIPRO s’apprête à faire son grand retour avec un nouveau projet intitulé “Veni Vedi Vici”, à paraitre ce vendredi 14 juin. Un opus très attendu qui réunit un casting de choix avec SDM, Alonzo, Gazo, Vacra, PLK ou encore Sofiane Pamart, en attendant, il enchaine les interviews promotionnelles.

Lacrim révèle son featuring le plus couteux de sa carrière !

Lacrim s’est distingué ces dernières années en tant que rappeur français ayant collaboré avec des nombreux artistes américains, Lil Durk, French Montana, 6ix9ine, Rick Ross ou encore Snopp Dogg. Pour la promotion de son nouvel album, il s’est entretenu avec l’équipe DVM sur Twitch, l’occasion de revenir sur ses expériences avec des rappeurs américains. “J’ai déjà collaboré avec Lil Durk et French Montana, j’ai donc une certaine légitimité”, explique Karim Zenoud. “Aux États-Unis, les membres de leur équipe sont très connus et ils connaissent Kore (son producteur). Quand le clip de Lil Durk a fait 20 millions de vues, c’était énorme pour eux. Il n’était pas encore super connu à l’époque. Je me souviens qu’un mec qui travaille avec Rick Ross lui a envoyé la capture d’écran des chiffres YouTube, et Rick Ross a répondu : ‘Damn'” décrit-il.

Lacrim prend ensuite l’exemple de DJ Khaled, connu pour inviter de nombreux artistes sur ses titres. “C’est pas tu me payes parce que tu dois collaborer avec moi, c’est mon prix” confie-t-il sur sa façon de travailler avec un autre rappeur lorsqu’il souhaite mettre en place une collaboration avant de poursuivre, “DJ Khaled va ramener 4 mecs sur un titre. Le single va générer beaucoup d’argent. Donc tu vas faire de l’argent dessus. Le prix c’est pour avoir ta plus-value”. Enfin, Lacrim révèle le prix de son featuring avec Snoop Dogg : “Celui qui m’a coûté le plus cher ? Je pense que c’est Snoop Dogg. Ça a dû me coûter 40 000 dollars.”.

C’est un 2019 que Lacrim avait convié Snoop Dogg sur la chanson “West Coast” produite par DJ Bellek, le titre extrait de son éponyme sur lequel figure aussi 6ix9ine, French Montana et Rick Ross.