Michael Chandler réagit aux rumeurs du combat face à Conor McGregor

Alors que des rumeurs d’annulation entourent son combat contre Conor McGregor à l’UFC 303, Michael Chandler, numéro 6 des poids légers de l’UFC, a publié un message énigmatique sur les réseaux sociaux.

Le message de Michael Chandler ne va pas rassurer les fans Conor McGregor !

Pour l’instant, Conor McGregor et Michael Chandler sont toujours annoncés pour s’affronter le 29 juin prochain lors du main event de l’UFC 303. Cependant, la tenue de ce combat est loin d’être certaine. L’annulation de la conférence de presse prévue à Dublin et les informations d’Ariel Helwani selon lesquelles l’UFC cherche un remplaçant ont semé le doute chez les fans.

Face à ces spéculations, Michael Chandler a choisi de publier un message énigmatique sur les réseaux sociaux : “Laissez les mouches parler. Elles ne parlent que pour justifier leurs propres limites. Ne les laissez pas vous imposer leurs limites. Personne n’a jamais atteint ses objectifs en écoutant les croyances limitatives des autres. Suivez votre propre chemin. Allez de l’avant en ignorant les échecs passés, les futurs adversaires et les esprits médiocres qui tenteront de vous décourager. Avancez. Atteignez le sommet !”.

Ce message assez vague n’a pas vraiment rassuré les fans qui attendent avec impatience ce combat. Michael Chandler n’a plus combattu depuis novembre 2022 et sa défaite par soumission face à Dustin Poirier lors de l’UFC 281. Il espère maintenant se relancer face à la superstar du MMA, Conor McGregor.

Plus que quelques jours avant de savoir si ce combat aura finalement lieu ou non. L’incertitude plane toujours sur l’UFC 303 et les fans devront patienter encore un peu pour connaître le sort de ce main event tant attendu.