Voici pourquoi Gims ne prendra pas la place d’Aya Nakamura aux JO

Après les critiques contre Aya Nakamura, questionné sur sa présence aux JO de Paris 2024 cet été, Gims décline l’invitation à la cérémonie d’ouverture et explique pourquoi il ne souhaite pas y prendre part.

Gims recale les JO de Paris !

Alors que la France se prépare à accueillir les Jeux olympiques de Paris 2024, la composition de la programmation artistique de la cérémonie d’ouverture fait l’objet de toutes les attentions. Si la présence d’Aya Nakamura a été officialisée par le président de la République, mais fait débat, un autre nom de poids vient d’être évoqué, sauf qu’il ne participera pas à l’événement : Gims.

Gims a récemment participé au NRJ Music Tour en Belgique, a en effet révélé avoir décliné l’invitation du comité d’organisation des JO. La raison est tout simple, un agenda déjà bien rempli et une volonté de ne pas se disperser. “On me l’a proposé”, a confié le rappeur d’originaire congolaise à Ciné-Télé-Revue. “J’aurais pu le faire, mais ce n’était pas ma volonté. J’ai déjà eu la chance d’interpréter l’un des hymnes du Mondial de football 2022, lors de la cérémonie de clôture. Je pense qu’on ne peut pas faire plus gros. Je ne veux pas être partout.”, a-t-il expliqué.

L’interprète de Bella fait référence à sa performance lors de la cérémonie de clôture de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, où il avait interprété “Arhbo” aux côtés d’une artiste portoricaine devant plus d’un milliard de téléspectateurs. Une expérience qu’il qualifie de “fierté” et d'”énorme”. Le choix de Gims de ne pas participer à la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024 est donc mûrement réfléchi. Le rappeur privilégie selon ses propos la qualité à la quantité et souhaite se concentrer sur d’autres projets alors qu’il vient également de subir les foudres de Doums qui l’accusent de l’avoir arnaqué concernant un contrat artistique.