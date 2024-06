Booba détruit le dernier single de Rohff, “Il rappe comme en 2005”

Sans pitié, l’avis cash et piquante de Booba sur la sortie du nouveau titre « Cardio » de Rohff ! L’auteur d’Ultra n’a pas manqué de l’occasion pour tourner en ridicule le dernier single de son rival et afficher les réactions des internautes à la première écoute du morceau extrait de l’album FITNA à paraitre le 21 juin prochain.

Booba se moque encore des titres de Rohff et ça pique !

Rohff continue de teaser son album “Fitna” dont la sortie est désormais prévue dans moins de 10 jours. Après la sortie du morceau éponyme et son clip retardé par Housni, il a surpris ses fans avec un inédit intitulé “Cardio”. Il s’agit là déjà du quatrième extrait de ce projet après “Loyauté”, Fraude (featuring AP du 113 et Intouchable), Fitna. Booba, jamais loin du clash comme cette en ressortant les ennuis judiciaires de Rohff, a réagi à cette chanson sur Twitter. B2O a en effet partagé des critiques d’internautes sur le titre, le qualifiant de “Jersey-sur-Seine” et estimant ironiquement que l’artiste du 94 est dépassé : “Il a fait d’la Jersey-sur-Seine, il est beaucoup trop loin“.

Pour en ajouter, Booba afficher les commentaires des réactions des internautes à l’écoute du titre : “Vraiment éclaté, il rappe comme en 2005“, “Ça parle de B2O s’en prononcer son blaze, comme d’habitude ça n’assume pas”, “Ça y est la couronne est tombée, dîtes moi que c’est des frites balancées comme ça en attendant le vrai album. J’ai toujours soutenu du nord au sud que c’était le numéro un, aujourd’hui la place est libre”.

Cette nouvelle passe d’armes entre Rohff et Booba montre que la tension entre les deux rappeurs n’est toujours pas retombée. Reste à savoir si Housni se décidera à répondre à B2O et s’il y aura d’autres rebondissements dans ce clash.