Soprano répond sur un retour de la Psy 4 de la rime

Soprano, qui s’apprête à sortir son nouvel album “Freedom” le 21 juin prochain, a évoqué la possibilité d’un retour de son groupe, la Psy 4 de la Rime, lors d’une session questions réponses avec ses fans.

Pas de nouveau titre des Psy 4 de la rime, Soprano révèle pourquoi !

Si le rappeur marseillais n’a pas exclu des apparitions scéniques du groupe, il a toutefois écarté l’idée d’un nouvel album pour le moment. La raison principale est l’absence de Sya Styles, le DJ du groupe décédé en 2015. “Remonter sur scène, c’est envisageable, on est des frères pour la vie“, a déclaré Soprano puis ajoute “Mais de la nouveauté sans Sya, c’est compliqué…“.

Le décès de Sya Styles continue d’affecter le groupe, mais Soprano a suggéré qu’un album pourrait être un moyen de lui rendre hommage. Reste à savoir si les autres membres du groupe, Alonzo et Vincenzo, sont également favorables à un tel projet. En attendant, les fans de la Psy 4 de la Rime peuvent se consoler avec les albums solo des membres du groupe, ainsi qu’avec leurs nombreuses collaborations.

Questionné par ailleurs sur le rap à l’ancienne de ses débuts lui manque, l’artiste n’a pu répondre, “Oui et non, y’a beaucoup de bons rappeurs, il faut vivre avec son temps”. Soprano a aussi réaffirmé son opposition au racisme dans ses textes “Suffit d’écouter ma musique depuis plus de 20 ans mon ami” a-t-il réagi sur le sujet, avant de placer une dédicace à Naps pour la sortie prochaine de son nouvel album le même jour que le sien à l’occasion de la fête de la musique, “Vrai y’a Mec de Cité simple et Freedom pour vous régaler. Marseille qui gagne”.