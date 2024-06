Khamzat Chimaev : une triste nouvelle confirmée

L’état de santé a eu raison de “Borz”, le phénomène de l’UFC, victime d’une maladie persistante. Même s’il a récemment affiché un physique impressionnant et dans une séance d’entrainements aux côtés des rappeurs Lacrim ou Maes, Khamzat Chimaev contraint de renoncer à son combat contre Robert Whittaker.

Khamzat Chimaev vit un moment difficile !

Khamzat Chimaev, l’un des combattants les plus en vue de l’UFC, a malheureusement dû se retirer de son combat très attendu contre l’ancien champion Robert Whittaker, prévu le 22 juin prochain à Riyad. La raison ? Une maladie persistante qui l’a affecté pendant une grande partie de son camp d’entraînement et qui n’a pu être guérie à temps. Cette nouvelle est un coup dur pour Chimaev, qui restait invaincu depuis son arrivée dans l’organisation et qui avait suscité un immense engouement chez les fans. Le combat contre Whittaker promettait d’être un véritable choc des titans et son annulation est une grande déception pour tous les amateurs de MMA.

Malgré cette épreuve, l’équipe de Chimaev se montre optimiste et promet un retour en force du combattant dès qu’il sera en bonne santé. “Cela fait malheureusement partie du jeu”, a déclaré son manager. “Dès que Khamzat sera en bonne santé, son retour tant attendu dans l’Octogone sera immédiatement reprogrammé”. Tous les fans de MMA espèrent un prompt rétablissement à Borz et attendent avec impatience son retour dans l’octogone pour qu’il puisse poursuivre sa fulgurante ascension.