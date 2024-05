Soprano : “Si le FN n’est pas raciste c’est qu’R Kelly est féministe”

Soprano : un clip percutant pour “Freedom”, un album engagé

Le clip de “Freedom” est une véritable charge contre les injustices et les dérives de notre société. Soprano ne mâche pas ses mots et appelle à une prise de conscience collective. Un message fort et engagé qui résonne d’autant plus à l’approche de la sortie de son album.

Soprano poursuit son ascension vers la sortie de son nouvel album “Freedom”, prévue pour le 21 juin. Après avoir dévoilé la tracklist, le rappeur marseillais monte la pression en dévoilant le clip officiel du titre éponyme.

Pour ce nouveau clip, Soprano a fait appel à Romain Argento, délaissant son collaborateur habituel Director X. Le clip s’ouvre sur une image saisissante : Soprano seul sur scène, en plein air. Le refrain puissant donne le ton, oscillant entre regret et lueur d’espoir. “Je sais très bien qu’on t’a détruit un peu, je sais très bien qu’on aurait pu faire mieux, j’ai fermé les yeux quand tu tombais, maintenant que je me sens enfermé, je regrette et je recherche ta beauté, et j’espère encore te retrouver, Freedom…”.

Un message engagé de la part du rappeur Marseillais

Après le refrain, le tempo s’accélère et Soprano troque le chant pour le rap. Sa voix se fait percutante, dénonçant les maux de la société : “Le monde est devenu fou comme Kanye West, speed comme Keanu Reeves, triste comme le joker funeste de Joaquim Phoenix, justice à deux vitesses, manipulation de la presse, la liberté se manifeste que devant des camions de CRS, toujours les mêmes qu’on oppresse, les droits de l’homme dans l’impasse (…) L’écologie c’est notre épée de Damoclès, combien de bulletins dans les urnes sont devenus amnésiques, si le FN n’est pas raciste c’est que R. Kelly est féministe, la stratégie des cons, c’est de faire croire qu’on est des camps, la stratégie des camps, c’est de faire croire qu’on est tous cons, alors qu’il y a de bons beaucoup plus qu’il y a de cons”.