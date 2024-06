Baki vs Doumbé : un nouveau rebondissement sur une possible revanche ?

Décidément, le combat entre Cédric Doumbé et Baki du 7 mars dernier au PFL Paris 2 continue d’agiter le monde du MMA en France. L’événement avait laissé un goût amer à certains, avec une fin controversée. La question d’une revanche était sur toutes les lèvres pendant plusieurs semaines, mais les deux hommes semblaient malheureusement pour les fans avoir tourné la page, sauf que Baysangur Chamsoudinov vient de faire une surprenante déclaration, de quoi relancer les rumeurs.

Baki vs Doumbé : Un message énigmatique relance l’espoir d’une revanche !

Effectivement, un message récent de Baki sur Twitter a réamorcé l’espoir d’un nouveau duel. Suite à son combat de grappling en Angleterre (conclu par un match nul), le combattant français d’origine tchétchène a été interrogé sur une potentielle revanche face à Cédric Doumbé. Sa réponse, bien qu’énigmatique, laisse entrevoir une possibilité : “Je spoil rien mais…”. Si Baysangur Chamsoudinov n’a pas été contacté par le PFL pour l’instant selon ses déclarations, l’organisation a besoin de gros noms français pour son retour en France le 14 décembre prochain à Lyon. La LDLC Arena, avec sa capacité de 11 000 à 16 000 places, ne se remplira pas seule.

Et si Baki n’est pas déjà signé par l’UFC pour son événement à Paris, la revanche face à Cédric Doumbé pourrait justement bien être l’affiche idéale pour le PFL. L’engouement du public est certain, l’enjeu sportif également et les deux combattants français de MMA ont toujours affiché ouvertement des intentions d’en découdre dans un second combat avec une autre issue que lors du premier, perturbé par l’incident de l’écharde dans le pied de “The Best”.

Alors, la revanche entre Baki et Doumbé aura-t-elle lieu ? Les propos énigmatiques du premier nommé et le contexte favorable semblent indiquer que oui. On devrait en savoir plus dans les prochaines semaines, “The Best” de son côté n’a fait aucune déclaration récente sur le sujet.

