Rohff dévoile la véritable raison d’absence d’un feat avec Koba LaD ou Maes

Rohff explique pourquoi aucune collaboration avec Maes, Koba LaD ou encore Kalash Criminel ne figure dans son album. Une absence qui interroge certains internautes, le rappeur du 94 a tenu à livrer une explication très franche sur le choix de ses featuring.

Rohff n’a pas été sollicité par Koba LaD et Maes !

Comme annoncé depuis, plusieurs mois, Rohff s’apprête enfin à faire son grand retour dans les bacs avec son opus “FITNA“, programmé pour le 21 juin 2024, mais dont il s’est indigné d’un problème de distribution dans les magasins. Un projet très attendu par ses fans, qui ont déjà pu découvrir des nombreux extraits comme le single éponyme de l’album, le plus long titre de sa carrière de près de 14 minutes ou encore la chanson “Cardio” pour laquelle il s’est attiré les foudres de son rival Booba. Housni a également levé le voile récemment sur la liste des collaborations présentes sur cet album sur laquelle les auditeurs peuvent retrouver AP du groupe 113, Big Ali, Intouchable, Lino d’Arsenik, Le Rat Luciano de la FF, Chil-P et Lyna Mahyem.

Après son coup de gueule contre Cyrl Hanouna, face aux questions des internautes sur l’absence de certains rappeurs plus jeunes, comme Maes, Koba LaD ou Kalash Criminel dans la liste des invités de “FITNA”, Rohff a livré une réponse très claire : “Aucun d’eux ne m’a sollicité. Sur “Grand Monsieur”, j’ai ramené des nouvelles générations et là, je voulais faire un album de OG. Plus avec des mecs de ma génération. Le rap n’a pas d’âge. C’est difficile de faire des titres avec les plus jeunes, qui ont 20 ans de moins. On raconte plus du tout les mêmes choses et c’est normal”. Housni privilégie donc pour ce projet un retour aux sources, en s’entourant de rappeurs de sa génération, plutôt que de chercher à forcer des collaborations avec les artistes les plus en vogue du moment. Un choix assumé qui devrait ravir les fans de longue date du Padre du Rap Game.