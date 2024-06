Bigflo et Oli réagissent aux propos de Squeezie contre l’extrême droite

Squeezie, le youtubeur avec près de 19 millions d’abonnés, a récemment pris position contre l’extrême droite dans un long message publié sur les réseaux sociaux.

Le vidéaste y exprime sa préoccupation face à la montée de cette idéologie et appelle à la mobilisation collective, ce qui a suscité des nombreuses dont celle des rappeurs Toulousains, Bigflo et Oli afin de le soutenir dans sa démarche.

Squeezie soutenu par Bigflo et Oli !

“Je n’ai jamais voulu vous parler de politique, mais s’opposer à une idéologie extrême qui prône la haine et la discrimination va au-delà d’une quelconque prise de position politique”, écrit notamment Squeezie dans son communiqué pour prendre position contre l’extrême droite et le Rassemblement National. Son message a été largement relayé et soutenu, par le duo Bigflo et Oli, eux-mêmes engagés de longue date contre l’extrême droite. Ils ont partagé le message de Squeezie sur leurs réseaux, ajoutant des emojis pour exprimer leur approbation et faire passer son message auprès de leur communauté.

Ce n’est pas la première fois que les deux artistes s’expriment contre l’extrême droite. En 2019, le duo a réagi avec véhémence lorsqu’un parti politique belge d’extrême droite avait utilisé leur chanson “Plus tard” pour sa campagne électorale avec le message : “Supprimez-moi cette mer*e”.

L’engagement de Squeezie et Bigflo & Oli est un signe fort de la mobilisation croissante contre l’extrême droite en France. Leur influence auprès de millions de jeunes peut sensibiliser et lutter contre certaine idéologie. Le vidéaste français en a d’ailleurs fait les frais, avec ses opinions politiques, il a perdu des nombreux abonnés, sa chaine Youtube a par exemple chuté sous le seuil des 19 millions d’abonnés même si cela n’a pas empêché le succès du dernier épisode de “Qui est l’imposteur ?” avec Omar Sy et DJ Snake dont la vidéo cumule 4,5 millions de visionnages en 1 jour.